„Ez nem baleset volt, hanem hanyagság” – iskolába menet érte végzetes áramütés a fiatal lányt

Egy 17 éves lányt halálos áramütés ért, miután hozzáért egy leszakadt elektromos vezeték, miközben a heves esőben kelt át az úton. A történtek után családja teljesen összetört, és válaszokat követelnek.

Az áramütésben elhunyt fiatal családja válaszokat követel a történtek után (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Iskolába menet érte a végzetes áramütés a fiatalt

Nathaly Rodrigues do Nascimento éppen iskolába tartott Bonfinópolisban, Brazíliában, amikor a tragikus baleset történt.

Családja elmondta, hogy a lány rendszerint hajnali fél 5 körül kelt fel, hogy elmenjen dolgozni, majd busszal utazott vissza tanulni. Múlt kedden, szeptember 23-án, éppen iskolába tartott, amikor az erős esőzésben halálos áramütés érte.

A rendőrség közlése szerint Nathaly éppen elhagyta azt a papír-írószer boltot, ahol dolgozott, és épp a 32 kilométeres úton volt vissza az iskolába, ahol vizsgát kellett volna írnia, amikor a tragédia történt.

Rejaine Rosa de Oliveira, aki szemtanúja volt az esetnek, elmondta, hogy két elektromos vezeték is leszakadt, és Nathaly halálos áramütést kapott, miközben megpróbált átkelni az úton a zuhogó esőben.

Egy nagy durranást hallottam, és mivel nagyon félek az áramtól, visszafutottam, de néhány ember továbbment. Ő is át akart kelni az úton, ahol rengeteg víz állt, és amikor rálépett, a vezeték éppen akkor zuhant le

– mondta a szemtanú.

A rendőrség szerint a helyszínre érkező mentők megállapították, hogy a leszakadt elektromos kábel áram alatt volt.

Családja és iskolája is tisztelgett a fiatal emléke előtt

Sandra Gouveia, Nathaly iskolájának igazgatója elmondta, hogy a lány udvarias és elhivatott volt.

Már korábban bevitte a dolgait az iskolába, így nem kellett hazamennie, amikor visszaért a munkából. Borzalmas veszteség.

Családja és barátai szerdán virrasztást tartottak Nathaly emlékére Bonfinópolisban, ahol igazságot követeltek. A lány egyik barátja, Marcos Méndes azt mondta, az Equatorial Goiás céget, amely az elektromos vezetékek karbantartásáért és ellátásáért felelős a régióban, felelősségre kell vonni.

Egy másik barát, Eduardo Henrique szerint a család még mindig nem tudja elhinni a tinédzser halálát.

Ez nem baleset volt, hanem hanyagság. Csak ma tudatosult igazán, amikor megláttuk őt a koporsóban

– mondta.