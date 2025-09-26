„Ez nem baleset volt, hanem hanyagság” – iskolába menet érte végzetes áramütés a fiatal lányt

Egy szorgalmas tinédzserlány iskolába indult, de soha nem ért célba. Egy váratlan és félelmetes áramütés sokkolta a helyieket, akik most igazságot követelnek a fiatal lány halálának ügyében.
Egy 17 éves lányt halálos áramütés ért, miután hozzáért egy leszakadt elektromos vezeték, miközben a heves esőben kelt át az úton. A történtek után családja teljesen összetört, és válaszokat követelnek.
Nathaly Rodrigues do Nascimento éppen iskolába tartott Bonfinópolisban, Brazíliában, amikor a tragikus baleset történt.
Családja elmondta, hogy a lány rendszerint hajnali fél 5 körül kelt fel, hogy elmenjen dolgozni, majd busszal utazott vissza tanulni. Múlt kedden, szeptember 23-án, éppen iskolába tartott, amikor az erős esőzésben halálos áramütés érte.
A rendőrség közlése szerint Nathaly éppen elhagyta azt a papír-írószer boltot, ahol dolgozott, és épp a 32 kilométeres úton volt vissza az iskolába, ahol vizsgát kellett volna írnia, amikor a tragédia történt.
Rejaine Rosa de Oliveira, aki szemtanúja volt az esetnek, elmondta, hogy két elektromos vezeték is leszakadt, és Nathaly halálos áramütést kapott, miközben megpróbált átkelni az úton a zuhogó esőben.
Egy nagy durranást hallottam, és mivel nagyon félek az áramtól, visszafutottam, de néhány ember továbbment. Ő is át akart kelni az úton, ahol rengeteg víz állt, és amikor rálépett, a vezeték éppen akkor zuhant le
– mondta a szemtanú.
A rendőrség szerint a helyszínre érkező mentők megállapították, hogy a leszakadt elektromos kábel áram alatt volt.
Sandra Gouveia, Nathaly iskolájának igazgatója elmondta, hogy a lány udvarias és elhivatott volt.
Már korábban bevitte a dolgait az iskolába, így nem kellett hazamennie, amikor visszaért a munkából. Borzalmas veszteség.
Családja és barátai szerdán virrasztást tartottak Nathaly emlékére Bonfinópolisban, ahol igazságot követeltek. A lány egyik barátja, Marcos Méndes azt mondta, az Equatorial Goiás céget, amely az elektromos vezetékek karbantartásáért és ellátásáért felelős a régióban, felelősségre kell vonni.
Egy másik barát, Eduardo Henrique szerint a család még mindig nem tudja elhinni a tinédzser halálát.
Ez nem baleset volt, hanem hanyagság. Csak ma tudatosult igazán, amikor megláttuk őt a koporsóban
– mondta.
Az Equatorial Goiás energiaszolgáltató közleményben reagált, melyben sajnálatát fejezte ki a vihar alatt történt baleset miatt, és támogatásáról biztosította a családot.
Az Equatorial Goiás mélyen sajnálja a keddi vihar alatt Goiâniában történt balesetet. A vállalat együttérzését fejezi ki az áldozat családjának és barátainak, és tájékoztat, hogy minden szükséges támogatást biztosít.
Az eset után a szolgáltató azonnal biztonsági intézkedéseket hajtott végre. A rendőrség nyomozást indított az ügyben – írta a Mirror.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.