Újra berobban a kánikula: A nyár utolsó napsugarai hatolnak át a keddi gomolyfelhőkön

Kedden még felhős időre készüljünk, csapadék nélkül, azonban a hét második felétől még utoljára berobban a kánikula a nyár végén, de helyenként viharos széllökések zavarhatják meg a napos időt.

Kép: Köpönyeg.hu

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre kell számítani, csapadék nem várható, a délnyugati szél többfelé megélénkül - írja az MTI. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6-11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek, míg délután 25-31 fok várható.

Szerdán napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10-17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek, míg délután 27-33 fok lehet.

Csütörtökön többnyire derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén felhős, napos idő várható, de csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13-20, délután 30-36 fok között várható.

