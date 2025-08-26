RETRO RÁDIÓ

Újra berobban a kánikula: A nyár utolsó napsugarai hatolnak át a keddi gomolyfelhőkön

Még pár meleg napra kell felkészülni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 06:00
nyár időjárás kánikula

Kedden még felhős időre készüljünk, csapadék nélkül, azonban a hét második felétől még utoljára berobban a kánikula a nyár végén, de helyenként viharos széllökések zavarhatják meg a napos időt.

Kép: Köpönyeg.hu

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre kell számítani, csapadék nem várható, a délnyugati szél többfelé megélénkül - írja az MTI. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6-11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek, míg délután 25-31 fok várható.

Szerdán napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10-17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek, míg délután 27-33 fok lehet.

Csütörtökön többnyire derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén felhős, napos idő várható, de csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13-20, délután 30-36 fok között várható.
 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu