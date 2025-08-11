Pusztító tűz tombol Spanyolországban: az emberek menekülnek

Spanyolország északnyugati részén a forróság és az erős szél következtében gyorsan terjedő erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett evakuálni - közölték a hatóságok. Tájékoztatásuk szerint a lángok veszélybe sodortak egy UNESCO világörökségi helyszínt is.
Mintegy 400 embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része - írja az MTI.
Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye. "Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik" - írta az X közösségi portálon.
Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is.
Spanyolországot második hete sújtja hőhullám, amelynek során a hőmérséklet számos térségben meghaladja a 40 Celsius-fokot, a kánikula várhatóan legalább csütörtökig tart.
A polgári védelem tűzriadót rendelt el az ország nagy részén, azokon a területeken, ahol magas az erdőtüzek kockázata.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.