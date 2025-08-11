Pusztító tűz tombol Spanyolországban: az emberek menekülnek

Mintegy 400 embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része - írja az MTI.

🔥🚨 Spain Fires:

Fire Enters Las Médulas, a World Heritage Site, on a Weekend with Nine Fires in León and Zamora



The Las Médulas fire is spreading ten times faster than expected.



More than 600 people have been evacuated from Carucedo, Orellán, and Las Médulas. The fire's… pic.twitter.com/2xCyVEdRGe — Chat News Hub (@chatnewshub) August 10, 2025

Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye. "Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik" - írta az X közösségi portálon.

Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is.

Spanyolországot második hete sújtja hőhullám, amelynek során a hőmérséklet számos térségben meghaladja a 40 Celsius-fokot, a kánikula várhatóan legalább csütörtökig tart.

A polgári védelem tűzriadót rendelt el az ország nagy részén, azokon a területeken, ahol magas az erdőtüzek kockázata.