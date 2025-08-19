Titkos üzenetet rejtett az Óbudától Bajáig utazó palackposta

Csaknem kétszáz kilométert utazott 20 nap alatt egy palackposta a Dunán. Az üvegbe zárt üzenetet egy 12 éves lány adta fel Óbudán és Bajánál vette észre egy csónakázó pár. Először nem akartak hinni a szemüknek, végül mosolyt csalt az arcukra a kedves meglepetés.

A megtalált palackposta Fotó: beküldött

Jó kezekbe került a palackposta



A sátrazni induló párt nagyon meglepte a palackposta.

Csónakkal mentünk le a Baja melletti Kádár-zátonyra sátrazni és fagyűjtés közben találta a barátnőm. Kiabálta, hogy talált egy palackpostát, én nem is értettem, hogy mire gondol

– mesélte a Metropolnak Martin.



A következő sorok olvashatóak a levélben:



"Kedves megtaláló!

Én Budapestről küldöm ezt neked. Veréb Nórinak hívnak. Óbudánál a Rozmaring étteremnél tettem vízre.

2025. 07. 28.

Ha megtalálod kérlek tedd közzé a Facebookon.

Köszi.

Szép Napot!"



A feladó örül, hogy célba ért a levele

A pár a levélben írtak szerint cselekedett és megosztották az interneten, hogy megtalálták a palackpostát. A feladó egy 12 éves lány volt, aki elmondta lapunknak, hogy az apukájától jött az ötlet a palackposta elkészítésére és nagyon örül, hogy ilyen messzire eljutott.