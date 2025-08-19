Titkos üzenetet rejtett az Óbudától Bajáig utazó palackposta

Hatalmas meglepetésben volt része egy sátrazni induló fiatal párnak. A palackposta titkos üzenetet rejtett.
Csaknem kétszáz kilométert utazott 20 nap alatt egy palackposta a Dunán. Az üvegbe zárt üzenetet egy 12 éves lány adta fel Óbudán és Bajánál vette észre egy csónakázó pár. Először nem akartak hinni a szemüknek, végül mosolyt csalt az arcukra a kedves meglepetés.
A sátrazni induló párt nagyon meglepte a palackposta.
Csónakkal mentünk le a Baja melletti Kádár-zátonyra sátrazni és fagyűjtés közben találta a barátnőm. Kiabálta, hogy talált egy palackpostát, én nem is értettem, hogy mire gondol
– mesélte a Metropolnak Martin.
"Kedves megtaláló!
Én Budapestről küldöm ezt neked. Veréb Nórinak hívnak. Óbudánál a Rozmaring étteremnél tettem vízre.
2025. 07. 28.
Ha megtalálod kérlek tedd közzé a Facebookon.
Köszi.
Szép Napot!"
A pár a levélben írtak szerint cselekedett és megosztották az interneten, hogy megtalálták a palackpostát. A feladó egy 12 éves lány volt, aki elmondta lapunknak, hogy az apukájától jött az ötlet a palackposta elkészítésére és nagyon örül, hogy ilyen messzire eljutott.
Egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy palackpostát engedjenek útjára. Július végén egy anyuka, a két kislányával sétálni indult a Marina Partra, ahol - nagy meglepetésükre - egy üveget találtak, amiben pénz és egy levél volt elhelyezve. A családnak annyira megtetszett a figyelmesség, hogy ők is folytatni szeretnék a kezdeményezést.
