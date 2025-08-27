Rekordszámú látogatót vonzott idén a Liget – kiderült az oka

A Liget+ a kultúra, a rekreáció és a digitális innováció találkozásaként vált Magyarország egyik legsikeresebb kulturális platformjává, amely a Liget Projekt keretében megújuló Városligetben több mint százezer felhasználót és látogatót kapcsol össze nap mint nap. Eddig ugyanis már több mint százezren csatlakoztak a Liget+ digitális ökoszisztémájához!
Odáig vannak érte a magyarok és a külföldiek egyaránt: a Liget Projekt keretében megvalósuló Városliget-fejlesztés az elmúlt évtized egyik legsikeresebb állami beruházásának tekinthető, amely nem csupán a főváros egyik legfontosabb zöldterületének megújulását szolgálja, hanem példaértékű módon ötvözi a természetvédelem, a közösségi élet és a kulturális infrastruktúra korszerűsítésének szempontjait. A fejlesztések során létrejött kulturális központ Budapest egyik legfényesebben ragyogó ékköve lett! A projekt most a Liget+ ökoszisztémával újabb kimagasló sikereket tudhat magáénak.
A Liget+ az egyetlen digitális ökoszisztéma, amely egy platformon kínálja Budapest és az ország leglátogatottabb kulturális tereinek gazdag programjait, mint például a Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Millennium Háza, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, valamint a Vasarely Múzeum. Az elmúlt nyáron több tízmillió látogató kereste fel a Városligetet, hogy élvezze a megújult zöldterületeket és kulturális programokat.
A Liget Projekthez kapcsolódó Liget+ digitális ökoszisztéma mára Magyarország egyik legnagyobb és legátfogóbb kulturális platformjává nőtte ki magát. Ez az innovatív rendszer, applikáció az ország egyik első valódi okos városrészének alapját képezi.
Közel 10 éve indult el állami indíttatással az a projekt, amely új lendületet hozott a Városligetbe. A Liget Projekt elképesztő értékeket alkotott, egy olyan közösségi és rekreációs teret hozott létre, ahol az emberek kapcsolódni tudnak egymáshoz. A rekreációs térben helyet kap számos programlehetőség, mint a múzeumok vagy szabadtéri programok. Ennek összegzése a Liget+ applikáció, amely átlátható módon összegzi a programokat, helyszíneket és jegyinformációkat. Az alkalmazás óriási sikert aratott: idén már több százezren töltötték le. A parkban elérhető ingyenes WiFi még kényelmesebbé teszi használatát a látogatók számára. A Városliget immár egy okos, zöld, közösségi tér, amely valóban Budapest modern, innovatív ékkövévé vált
- mondta a Ripostnak Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.
A Liget+ egyedülálló platformként integrálja Magyarország vezető kulturális intézményeit, egyúttal pedig lokációalapú és okosváros-megoldásokkal támogatja a látogatói élményt. Az állami támogatással működő rendszer indítása óta több mint 13 millió látogató érkezett a Liget intézményeibe és közösségi tereibe, mint például a Nagyjátszótérre vagy a Városligeti Sportcentrumba.
A Liget+ tagság számos előnyt kínál: kedvezményeket a résztvevő intézmények kiállításaira, ingyenes WiFi-hozzáférést, kedvezményes vendéglátói és sportolási lehetőségeket, valamint speciális tagsági csomagokat. A digitális pénztárca funkcióval az alkalmazás a legmodernebb technológiákat használva egyszerűsíti a belépést és a szolgáltatások igénybevételét.
A Liget+ rendszerrel Magyarország egyik első okos városrészét építettük meg a Városligetben. Több mint százezer regisztrált felhasználónk bizonyítja, hogy az innovatív megoldásaink valós igényeket szolgálnak ki
– tette hozzá Gyorgyevics Benedek.
Az idei nyári szezon során a Liget Budapest által szervezett ingyenes programok látogatottsági rekordokat döntöttek meg. Több tízezer család és gyermek vett részt az eseményeken, amelyek között kiemelkedett a KRESZ suli, a Gyerekszínház előadásai, valamint a Magyar Zene Háza szabadtéri koncertjei, köztük a népszerű StEfrem interaktív családi koncert. Népszerűek voltak továbbá a Városligeti Látogatóközpont jógaórái és a Gábriel Arkangyal szobrát bemutató kiállítás is.
Ingyenes programkavalkád a Városligetben augusztus végén és szeptemberben!
A Liget+ tagsággal járó kedvezmények mellett az érdeklődők számos ingyenes programon vehetnek részt a közeljövőben:
A Liget+ mára a digitális kultúraközvetítés egyik legfontosabb hazai közösségi platformjává vált, amely összehozza a kulturális intézmények, a rekreációs lehetőségek és az okosváros-technológiák kínálatát. Az idei nyár eredményei bizonyítják, hogy a Liget Budapest nemcsak Budapest, hanem Magyarország kulturális életének egyik motorja és ékköve is egyben.
Érdekel még további részlet a Városligetről? Nézd meg a Metropol videóját:
