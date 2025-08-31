Kétszer leállt a tízéves kislány szíve: ez a technológia mentette meg az életét

A Forest of Deanben élő tízéves kislányt, Evie Gore-t kétszer is újra kellett éleszteni, miután a szíve hirtelen leállt.

NASA-technológia mentette meg a kislány életét Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A Mars kutatására kifejlesztett NASA-eszköz mentette meg a kislány életét

Evie ötéves volt, amikor 2020 decemberében az otthonában hirtelen rohamot kapott és összeesett.

Teljesen váratlan volt. Néhány hónapja panaszkodott időnként hasfájásra, de a vizsgálatok nem mutattak ki semmit. Addig teljesen egészséges, energikus gyerek volt. A roham után kijöttek a mentősök, megvizsgálták, de másnap sem lett jobban, ezért kórházba vittük, ahol már a szívével találtak problémát

– mondta el Evie édesanyja, Sarah.

A kórházban Evie szíve először 14 percre leállt. Nem sokkal később újabb szívleállása volt, ezúttal 17 percig tartott, mire az orvosok vissza tudták őt hozni. Ezután kiderült, hogy Evie-nek egyszerre két ritka szívbetegsége is van: restriktív és hipertrófiás kardiomiopátia. Ezek miatt a szívizom fala megvastagszik és merevvé válik, a szívritmus pedig összeomlik – írja a Mirror.



Evie ezután felkerült a transzplantációs listára, és a családja imádkozott, hogy időben találjanak neki donort, máskülönben az orvosok szerint maximum öt éve maradt volna hátra. Először 2021 szeptemberében kaptak hírt egy lehetséges donorról, ám a szív végül nem bizonyult alkalmasnak. 2022 áprilisában azonban sikerült a transzplantáció. A műtét során az orvosok egy nyílást hoztak létre a két felső szívkamra között, hogy csökkentsék a tüdőre nehezedő nyomást, és javítsák a véráramlást. Tavaly szeptemberben aztán egy ASD-záróeszközzel zárták be a nyílást. Az eszköz nikkel-titán övezetből készült, ebből fejlesztették ki a Mars-járók kerekeit is: rugalmas, ütésnyelő és képes alkalmazkodni a legdurvább terephez. A készüléket egy katéteren keresztül, apró bemetszésen át vezetik be, és a szívszövet idővel teljesen benövi, ezzel véglegesen zárva a nyílást.

A beavatkozás óta Evie látványosan erősödik.

Két kézzel ragadja meg az új élet lehetőségét, és a legtöbbet hozza ki belőle

– tette hozzá Sarah, aki azt is elárulta, Evie ma már ugyanolyan teljes életet élhet, akárcsak bármelyik korabeli kislány: a múlt hónapban részt vett az iskolai sportnapon, és hetente lovagolni jár.