Nagyon kínos: titokban fotózgatta a 444 újságírója a TV2 riporternőjét

Elképesztően kellemetlen videó látott napvilágot a hétfői kormányinfóról: a 444 újságírója sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét – tette közzé Apáti Bence a Facebook-oldalán, amelyet a Mandiner szúrt ki.

Jó, hát tegye fel a kezét, aki nem fotózott még kormányinfón, másnaposan random, szőke riportercsajokat! Na ugye

– fogalmazott ironikusan Apáti, hozzátéve: szerinte a 444 már biztosan írt volna több cikket is egy hasonló esetről, ha azt más követte volna el.

