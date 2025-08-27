RETRO RÁDIÓ

Nagyon kínos: titokban fotózgatta a 444 újságírója a TV2 riporternőjét

Sunyi módon készített felvételeket a hétfői kormányinfón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.27. 07:50
Apáti Bence TV2 kormányinfó fotózgat

Elképesztően kellemetlen videó látott napvilágot a hétfői kormányinfóról: a 444 újságírója sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét – tette közzé Apáti Bence a Facebook-oldalán, amelyet a Mandiner szúrt ki.

Jó, hát tegye fel a kezét, aki nem fotózott még kormányinfón, másnaposan random, szőke riportercsajokat! Na ugye

– fogalmazott ironikusan Apáti, hozzátéve: szerinte a 444 már biztosan írt volna több cikket is egy hasonló esetről, ha azt más követte volna el. 

A szóban forgó videó itt megtekinthető: 


 

 

