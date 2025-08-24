RETRO RÁDIÓ

Csak az emberek ötöde-a tudja megoldani ezt a fejtörő kvízt – Te köztük vagy?

Ebben a trükkös logikai kvízben minden kérdés becsapós – és pont ez benne a szép! Mutasd meg, mennyire vág az eszed, töltsd ki a fejtörő kvízünket!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 17:00
kvíz fejtörő logika szövegértés

Úgy gondolod, jó a logikád? Esetleg azt hiszed, hogy nem lehet olyan kérdést feltenni, amin elbuknál? Akkor van egy kihívásunk a számodra! Összegyűjtöttük az internet legnépszerűbb, de egyben legjobb fejtörőit – olyan kérdéseket, amelyek elsőre talán gyerekjátéknak tűnnek, de valójában sokakat megtévesztenek

fejtörő kvíz, teszt, kérdés, helyesírás, feladvány, fejtörő
A logikádat és a szövegértésed tesztelheted az alábbi fejtörő kvízzel! (Fotó: Pexels)

Ez a kvíz nem (csak) zseniknek való – sokkal inkább azoknak, akik képesek a sorok között olvasni, és nem esnek bele a nyilvánvaló csapdákba. Ne aggódj, nem leszel egyedül, ha valamelyik kérdésen elhasalsz: a statisztikák szerint az emberek csupán 20%-a tudja hibátlanul megoldani az összes kérdést!

Készen állsz, hogy leteszteld a képességeidet a fejtörővel? Akkor induljon a játék! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik évben előzte meg az új év a karácsonyt?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hány köbméter föld van egy 2 méter mély, 5 méter széles és 6 méter hosszú lyukban?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Egy bicikliversenyen megelőzöd a másodikat. Hányadik helyen vagy most?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Egy dobozban 5 piros, 5 kék és 5 zöld golyó van. Hány golyót kell minimum kihúznod csukott szemmel, hogy biztos legyen legalább 2 egyforma színű?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Az apám fia vagyok, de nem a bátyád. Ki vagyok én?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ha egy repülő lezuhan a magyar–osztrák határon, hol temetik el a túlélőket?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Hány hónapban van 28 nap?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Egy buszon 10 utas ül. Mindenki leszáll az első megállóban, kivéve kettőt. Hány ember maradt a buszon?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ha 3 gyertya 3 óra alatt ég el, akkor 6 gyertya hány óra alatt ég el?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A Tóth szülőknek 4 fia van, és mindegyik fiúnak van egy nővére. Hány fős a család?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu