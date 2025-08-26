Életveszélybe kerültek: Túlmelegedtek a jakuzziban a nagymamák

A 80 év körüli nők éppen csajos "kikapcsolódásukat" töltötték.
A Wolfe Megyei Kereső és Mentőegység riasztást kapott augusztus 20-án, szerdán. A hívásban 2 nőről volt szó, akik egy jakuzziban ragadtak. Az egyik hölgy egyáltalán nem volt képes a válaszadásra és kritikus állapotban volt, mire a segítség megérkezett a helyszínre.
Majdnem halálos fordulatot vett, amikor a két idős hölgy kikapcsolódásképpen a pezsgőfürdőt választotta. "A 80-as éveikben járó hölgyek egy Wolfe megyei eldugott kunyhóban tartózkodtak, egy idősekből álló csoporttal együtt. Később
úgy döntöttek, hogy megmártóznak az épület pezsgőfürdőjében, amely majdnem tragikus fordulatot vett.
- áll a mentőcsapat közleményében.
A mentőcsapat elmondása szerint a bonyodalom akkor kezdődött, amikor a társaság megpróbált kijönni a jakuzziból, és a két hölgy képtelen volt kiszállni a "már meglévő okok miatt". Mindkét nő túlhevült és hipertermia alakult ki náluk, amely a hipotermia ellentéte, és ebben az esetben a test nem tudja lehűteni magát. A nők nem voltak képesek a válaszadásra, ezen a ponton pedig "a csoport egy tagja bement a vízbe, hogy felszín felett tartsa a nők fejét, míg a csoport egy negyedik tagja a mentőket tárcsázta" - folytatódik a közlemény.
A kunyhó üzemeltetője emelte ki a két nőt a medencéből, mielőtt a segítség megérkezett volna. Mikor a mentőcsapatok megérkeztek, az egyik nő "egyáltalán nem reagált és kritikus állapotban volt", míg a másik "részben reagált".
Az egyik csapattag, aki maga is mentős, a kritikus állapotban lévő nőt a zuhanyzóba helyezték, ahol jeget helyeztek a testére és hideg vízzel locsolták. A kevésbé kritikus állapotban lévő pácienst is hasonló módszerrel látták el, őt egy kinti slaggal locsolták, jéggel, és hideg vízzel borogatták. Mindkét nőt kórházba szállították, ahol "elkezdtek felépülni".
Kevin Osbourn, a mentőcsapat szóvivője a People magazinnak elmondta, hogy a két nőt már a következő napon kiengedték a kórházból, és mindketten jól vannak. "Ez a sztori másképp is alakulhatott volna a jelenlévők talpraesettsége nélkül" - tette hozzá. A mentőcsapat Facebook-bejegyzésében egy "figyelmeztető és tanulságos" történetként írja le az esetet. A nonprofit szervezet hozzátette, hogy a pezsgőfürdőzés sose tartson 15-30 percnél tovább, és mindig győződjünk meg róla, hogy ki is tudunk mászni a medencéből.
