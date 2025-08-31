Mindenki őt imádja: ez a cica most az internet sztárja – Videó!

Egy cica dobja fel a turisták hangulatát a romániai Vama Veche üdülőfaluban.

A cica turistákat csalogat a boltba, hogy vásároljanak neki / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Internetes sztár lett a tengerparti cica

A fehér-tigrismintás macska egy vegyesbolt előtt várja a betérő vásárlókat, majd elvezeti őket az állateledeles polchoz, ahol az orrával rábök a kedvencére. Miután megvették neki a kis tasakot, a cica a tálkájához is elvezeti őket.

A macska igazi turistalátványosság lett a tengerparton: sokan csak azért keresik fel az üzletet, hogy találkozhassanak az interneten mostanra hatalmas népszerűségre szert tett cicával, aki látszólag igencsak élvezi a népszerűséget és, persze, a rengeteg finomságot is, amit minden alkalommal ő maga választ ki.

A közösségi médiába feltöltött videókból látszik, hogy közel sem „néma kommunikációról” van szó, hiszen a macska üdvözléskor, a táp kiválasztásakor, majd köszönésképpen is nyávog, mi több, jelzi, ha úgy érzi, nem figyelnek rá kellőképpen – írja a Maszol.