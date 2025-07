"Kigyógyított a káros szenvedélyemből" - Géza úr nélkül már egy lépést sem tesz József

Én azt is megéltem, amikor számára csak egy csomag keksz jutott, de az akkor még két macskájának megvette a minőségi ételt. Ma vett 15 dkg nyers marhahúst is, mert vacsorára azt kapják. Vannak most is kísérleteink, mert ha talál is állást, három hónap próbaidő után azt mondják, hogy szervusz. Mindig van talomban valami, mert József létbizonytalanságban él. Vagy vissza sem jeleznek, vagy csak jóval később. Sok elutasítás kapott, jelenleg a vagyonőriben keresünk munkát, de ott is változó, mert nem mindegy, hova és milyen bérezéssel