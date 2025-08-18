RETRO RÁDIÓ

Bombát találtak Debrecenben, menekítik az embereket

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 16:16
Bomba debrecen találtak

Feltételezett robbanóeszközt találtak hétfőn Debrecenben, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel hétfőn.

bomba
Bomba miatt lezárták a környéket Debrecenben Fotó: police.hu / police.hu

Bólyi Bálint főtörzsőrmester elmondta: Debrecenben a Csata utcai építkezésen földmunkák során került elő a feltételezett robbanóeszköz. Hozzátette: az azonosítás idejére a rendőrség mintegy 70 méteres sugarú körben lezárja és kiüríti a területet.

