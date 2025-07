Nem vagy elégedett az Otthon Start hitel feltételeivel? Itt tehetsz javaslatot!

A napokban közzétett jogszabálytervezetet bárki véleményezheti és fűzhet hozzá javaslatot is, mielőtt azt hivatalosan is kihirdetnék. De mik is a tervezett szabályok az Otthon Start hitellel kapcsolatban? Mutatjuk!