Orbán Viktor: A választást becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni

Bűnre nem lehet pártot építeni. Árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg, mert azután széthullik az egész. A négy évvel ezelőtti választáson is ez történt, és a vége most is pontosan az lesz, mint akkor volt. A vége is pontosan ugyanaz lesz, mint akkor volt. Mi ezt egy becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni