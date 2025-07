Napszél érte a Földet, az ország 10 legjobb pizzázója és az év leglátványosabb égi show-ja

Egy éve kötelező a rollerekre is a biztosítás, de sincs mindenkinek. Fotó: Wpadington / Shutterstock

Egy éve kötelező, még sincs mindenkinek

Mutatjuk, hogy mi az! A közúton közlekedőknek nemcsak a közlekedési szabályokat kell betartaniuk, hanem rendelkezniük kell bizonyos iratokkal is. Az egyik ilyen kötelező dokumentumot épp egy éve vezették be. Az elektromos rollerek bizonyos feltételek mellett csak érvényes felelősségbiztosítással (kgfb-vel) közlekedhetnek a közutakon 2024. július 16-tól. Nem csak a rollerekre kötelező azóta biztosítást kötni, hanem számos más mikromobilitási járműre is. A szabályok a következők: aminek a tömege meghaladja a 25 kilogrammot, tervezett sebessége pedig a 14 kilométer/órát, illetve azok, amik ez alatti tömegűek, de a tervezési sebességük meghaladja az óránkénti 25 kilométert és elektromos meghajtásúak, kgfb köteles járműnek minősülnek.

Már a kezdetektől terjedtek a teóriák, miszerint a holdraszállás kamu lehet. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Sokkoló felvétel került elő

Kamu lehetett a holdra szállás? A cikk szerint egy nyolcéves lány kérdése, és egy kínos tévés pillanat lehel új életet a régi összeesküvésbe, miszerint talán sosem jártunk a Holdon. Ahogy Amerika az Apollo 11 holdra szállás 59. évfordulóját ünnepelte a napokban, újra előkerült a sokkoló felvétel Buzz Aldrinról, ami alapján teóriák kezdtek terjedni arról, hogy a küldetés kamu lehetett.