Mi a közös az élőcsaliban és a pizzában? Nem, nem az, amire gondolnál!

Budapest utcáit járva igazán meglepő automatákra bukkanhatunk. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat, amelyeket valószínűleg még nem ismertél.

Különleges automaták helyezkednek el főváros szerte Fotó: Pexels

A fővárosban olyan különleges automatákat találhatunk, mint pl. a pizzaautomaták, amik fellelhetőek a XXIII. kerületben, valamint újabban a Lehel téren is. De ha valaki inkább az édességeket részesíti előnyben, akkor a Duna Plázában és a Pólus Centerben is találhat egy-egy vattacukor-automatát. Akik pedig csak egy spontán meglepetést szeretnének okozni az egyik szerettüknek, azok Zuglóban, egy virágcsokor-automatából is beszerezhetik a kedvesüknek szánt ajándékot. Nem utolsó sorban pedig, a főváros több pontján: így a Madách téren és a Széll Kálmán téren is működnek olyan könyvautomaták, ahol egészen olcsó kínálattal csábítják a könyvmolyokat.

Pizzaautomaták

A budapesti pizzaautomaták friss, helyben sütött pizzát ígérnek, amely mindössze három perc alatt elkészül. Ezek a város több pontján is megtalálhatók, így a XXIII. kerületben, az Ócsai út 4. alatt, valamint a Lehel téren is. Az automatáknál lehetőség van arra, hogy többféle pizza közül válasszunk.

Frissen sütött pizza mindössze 3 perc alatt? Fotó: Sandokan Sandorelo / YouTube

Vattacukor-automaták

Az édesszájúknak sem kell bánkódniuk, hiszen a Duna Plázában és a Pólus Centerben is található egy-egy vattacukor-automata. Ezekből pedig különböző ízesítésű és formájú vattacukrokat tudnak vásárolni.

Vattacukor egy gombnyomásra a Duna Plázában. Fotó: Pexels

Élőcsali-automata

A horgászat kedvelőinek is készültek egy automatával, amely élő csalit, például gilisztát vagy csontkukacot kínál egy spontán pecázáshoz. Egy ilyen automata helyezkedik el a Ferihegyi Market Central bevásárlóközpont parkolójában, közvetlenül a Tesco bejáratánál. Ráadásul mivel non-stop elérhető, így bármikor beszerezhetjük a szükséges csalit.

Élőcsalit is vehetünk automatából Fotó: pecaplaza.hu

Virágcsokor-automata

Ha gyorsan kellene valakit meglepnünk, akkor érdemes ellátogatni Zuglóba, hiszen az Egressy út 107. szám alatt található egy 0-24-ben üzemelő virágcsokor-automata. Ez pedig lehetővé teszi, hogy bármikor megajándékozhassuk a szeretteinket egy-egy friss virággal.

Virágot automatából? Igen! Fotó: Pexels

Könyvautomaták

A fővárosban számos helyszínen találhatók már könyvautomaták, így például a Madách téren és a Széll Kálmán téren is. Ezekből akár 990 forintos áron is lehet vásárolni könyveket, amelyek között használt és új kötetek is megtalálhatók, jóval kedvezőbb áron, mint a könyvesboltokban.