Egymillió horgászengedély bizonyítja: ez a legnépszerűbb szabadidős tevékenység hazánkban

A Magyarországon kiadott egymillió horgászengedély jelzésértékű: jól mutatja azt a tényt, hogy a magyar horgászközösségnek nem csak egymillió tagja van, hanem utánpótlása is – olvasható a csakapeca.hu oldalon. Ugyanis az egymilliomodik regisztráció tulajdonosa egy tízéves, Győr-Moson-Sopron vármegyei gyermek. Nem mintha az immár millió tagot számláló közösségnek attól kellene tartania, hogy a közeljövőben jelentősen megcsappanna a taglétszám.

Az egymillió horgászengedélyt a horgászszövetség vezetőivel együtt a magyar horgászat nagykövetei is többen megünnepelték. A képen Fodor Rajmund olimpiai bajnok vízilabdázó, Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Cseh László világbajnok úszó, dr. Dérer István, a MOHOSZ főigazgatója, Besenyei Péter műrepülő-világbajnok, Bokor Károly horgász szakíró, Csizmár Erika, a MOHOSZ igazgatója, Csőre Gábor színművész, dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke, Reviczky Gábor színművész, Straub Dezső színművész, valamint Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Fotó: Mogyoróssy Marton / csakapeca.hu

Elképesztő szám: egymillió horgászengedélyt adtak már ki

Ez a szám is azt mutatja, hogy a horgászat ma már nem csupán egy hobbi, hanem egy igen jelentős közösségépítő erő, amely összeköti a természetet kedvelő embereket. A MOHOSZ célja, hogy folyamatosan biztosítsuk a megfelelő körülményeket a horgászok számára. A kormányzattal közösen dolgozunk a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégián a horgásztársadalom érdekében, ezzel is segítve azt, hogy szabadidejüket megfelelő körülmények között tudják eltölteni

– mondta a szövetség elnöke, Szűcs Lajos.

A szövetségi vezető szerint az, hogy ma ennyien hódolnak Magyarországon ennek a szenvedélynek, nagyban köszönhető a kormányzati támogatásnak, valamint jelzi a horgászatot népszerűsítő programok sikerét is.

Az egymillió kiadott engedély is jól alátámasztja, hogy a horgászat mára Magyarország legnépszerűbb szabadidős tevékenységévé vált Fotó: unsplash

Az egymillió kiadott horgászengedély kapcsán a miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt példaként említette, hogy 2016-tól megszűnt a kereskedelmi célú halászat és a MOHOSZ lett a legtöbb hazai vízterület haszonbérlője, ezeknek a vizeknek pedig a különböző horgászszervezetek lettek a halgazdálkodási hasznosítói. De komoly eredményként említette még a 2018-as online konzultáció tapasztalatai alapján életre hívott Magyar Horgászkártyát, amellyel az elektronikus ügyintézés útjára lépett a szövetség. Mindezek mellett még modern halgazdálkodáshoz szükséges eszközökkel, valamint különböző szövetségi pályázatokkal is támogatják a haltelepítéseket, az utánpótlás-nevelést, valamint a versenysportot és a közösségi rendezvényeket is – mutatott rá Nyitrai Zsolt arra, hogy a magyar horgászok ügyét a kormányzat is a szívügyeként kezeli.