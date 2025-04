Ő volt az első kutya, amit kilőttek az űrbe-szörnyű sors várt rá

Ez okozta az űrutazó kutya pusztulását

1958. április 14-én, vagyis 67 évvel ezelőtt égett el a Szputnyik 2 műhold az atmoszférába lépés során. Az űrhajó fedélzetén nem volt más, csak Lajka kutya, aminek nem ez okozta a halálát. Lajka (oroszul Ugatós) kutya volt az első élőlény a bolygónkról, ami Föld körüli pályára állt. A műholdat 1957. november 3-án indították Bajkonurból. A keverék négylábú eredetileg Moszkva utcáin kóborolt, és a sintértelepről választották ki kísérleti alanynak. Két másik kutyával együtt az emberekéhez hasonló felkészítést kapott (centrifuga, barokamra, vibrációtűrés), mielőtt felbocsátották az űrbe. A műholdnak (Szputnyik 2) nem volt visszatérő egysége, ezért Lajkára egyébként már a kilövés pillanatában a halál várt, de már a Föld körüli pályára állás után néhány órával elpusztult. Halálát a hőpajzs elvesztése okozta: emiatt a műhold belső tere 40 sőt akár 90°-ra is felhevült, a kutya így vélhetően órák alatt kiszáradt-olvasható a Wikipédián.

Már a kilövéskor tudni lehetett, hogy a kutya nem fogja túlélni az űrutazást Fotó: Alex Churilov / Shutterstock

Az Apollo 13 legénysége is kis híján odalett egy április 14-ei napon

1970-ben ezen a napon robbanás történt az Apollo–13 űrhajóban. Az űrhajósokat azonban sikerült visszahozni a Földre. Az Apollo–13 az Egyesült Államok holdprogramjának, az Apollo-programnak a hetedik küldetése, és a harmadik leszállási kísérlete volt. A holdra szállás meghiúsult, a fő cél az űrhajósok megmentése lett. Az űrhajó parancsnoka, James Lovell szavai azóta szállóigévé váltak: "Houston, problémánk van”.

52 éves lett a magyar származású Adrien Brody

A magyarországi zsidó gyökerekkel bíró Oscar-díjas amerikai színész 1973-ban ezen a napon született. Első Oscar-díját A zongorista c. filmjéért kapra, ami miatt meg kellett tanulnia Chopint játszani, lengyelül beszélni, hat hét alatt pedig több mint tizenhárom kilót kellett leadnia. Második aranyszobrát pedig a Magyarországon forgatott és a közelmúltban bemutatott A brutalista c. film főszerepéért kapta.

23 éve indult az azóta már megszűnt IWIW

A Facebookhoz nagyon hasonló közösségi oldat Várady Zsolt fejlesztette és eredetileg wiw.hu (who is who) néven indult 2002. április 14-én. Később bővült a név egy i (internet) betűvel.