Áprilisi égboltparádé – őrület, ezt láttuk a hónap során az égen!

Április, az a hónap, amikor az időjárás minden formájában megmutatja arcát. Kezdetben még tavaszi napsugarak varázsolták ragyogóvá Budapestet, majd az áprilisi ég pillanatok alatt borongósra váltott, máris előkaptuk a kabátokat. Ilyen kiszámíthatatlan hónap volt az április, egy igazi időjárási hullámvasút!

Áprilisi időjárását a gomolyfelhők, zivatarok, esőzések és napsütés váltakozása jellemezte

Illusztráció/Fotó:Pixels

Állandóan változó időjárás

Az idős vagy beteg emberek különösen nehezen élték meg a hónap őrületes időjárását: a kezdeti hideg után hamar jött a kora nyárias napsütés, amit gyorsan felváltott a hideg szél és eső. Ezután egy újabb melegfront érkezett, végül ismét a fagyos lehűlés köszöntött ránk. Nem csoda, hogy mindannyian összezavarodtunk a folyamatos hőmérséklet-változásoktól.

Április közepe táján az idő mintha tesztelni akarta volna türelmünket: hirtelen jött a szél, az eső, és minden szürkévé vált – a hangulat is, nemcsak az ég. Pocsolyák, sár, vizes utak, az emberek futva menekültek az eső elől. Vajon mi volt a jó ebben? Az, hogy minden egyes napsütéses pillanatnak igazán örültünk! Április végén a felhők elvonultak, és a napfény újra átvette az uralmat – a világ újjáéledt, és a cseresznyefák ebben a hónapban gyönyörűen virágoztak. Majd megint jött az esőzés...

Hihetetlen égi jelenségek

Áprilisban azonban csodálatos csillagászati jelenségek is láthatók voltak: a tavaszi égbolt tisztulásával gyakran megfigyelhettük a ragyogó Vénuszt és a Mars vöröses fényét, amelyek a horizonton tűntek fel. A tavaszi esőzések és a hűvösebb éjszakák felett a csillagok élesebbek voltak, különösen a nagy tavaszi csillagképek, mint a Kosszorú és az Oroszlán, vonzották a csillagászok figyelmét is, amelyet jól lehetett látni amikor kitisztult az idő. Az áprilisi égen a csillaghullások is gyakoriak voltak, egy-egy meteorit zápor igazi égi látványosságot kínált!

Magyarország felett több égi jelenségnek is tanúi lehettünk mint a Fiastyúk vagy a hónap közepi telihold Fotó: Magyarország, Anadolu via AFP

A képre kattintva láthatják a képgalériát az áprilisi égi jelenségeiről: