Ezt nem vártuk jönni, talajmenti fagyokkal folytatódik az ősz

Miközben a múlt héten még rövid ujjú pólóban jártak az emberek dolgozni, addig ezen a héten már szinte a fűtést is el kellene indítani néhány helyen, emellett reggel meg este a kabát már alapfelszerelés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy kedd hajnalban csupán 3 Celsius-fok lesz, emellett pedig több helyen is megjelenhet már reggel a talaj menti fagy.

Reggelente már fagyokra kell számítani a hét elején /Fotó: Shutterstock

Kedd délutánra sem lesz sokkal jobb az idő, a maximális hőmérséklet 11 és 16 fok között fog alakulni. Csapadékra azonban napközben nem kell számítani.

Szerdán délnyugat felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és estétől már eső és zápor is előfordulhat többfelé. Reggel ismételten gyenge fagy lehet, délutánra azonban már 16 fokra melegszik fel a hőmérséklet.

Csütörtöktől pedig megint megbolondul az időjárás, és 20 Celsius fok fölé is melegedhet az idő, azonban csapadékra is kell számítani – számolt be róla a Köpönyeg.hu.