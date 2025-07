Majka elveszítheti szponzorait a botrány miatt? – több száz millió a tét

Majka tavaly több mint 783 millió forintos bevételt ért el a Dyma MM Kft-n keresztül, amelynek a rapper az egyedüli tulajdonosa. 2024-ben Majoros Péter cégének adózott eredménye 123,9 millió forint volt a Forbes cikke szerint, ami 60 százalékos növekedés az előző évi 74,8 millió forinthoz képest, és az előadó ebből ki is vett gyorsan 130 millió forint osztalékot – írja a Magyar Nemzet.

Majka tavaly több mint 783 millió forintos bevételt ért el a Dyma MM Kft-n keresztül Fotó: Markovics Gábor

Majka tehát karrierje eddigi legerősebb évét hagyta maga mögött, az RTL Klubtól kapott jövedelme mellett, bevételeinek tetemes részét a fellépései adják, illetve 2024-ben néhány nagyvállalat rendezvényén is színpadra léphetett, többek között az OTP, One Magyarország és HELL eseményein. Érdemes megemlíteni, hogy a One Magyaroroszág esetén ráadásul nagykövetként is tevékenykedik a balliberális megmondóember.

De mi a véleményük Majka színpadi botrányához ezeknek a cégnek, amikor a Campus fesztivál zárónapján a Csurran, cseppen című számának főhősét, a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét – egy mikrofonnal imitálva a lőfegyvert– fejbe lövik a színpadon?

A One Magyarország, Majka Csurran, cseppen című videóklippjének még januári megjelenése után a 24.hu kérdésére azt közölte: A megállapodás továbbra is érvényes, „művészeti és közéleti kérdésekben cégcsoportunk soha nem foglal állást”.

Majka performanszát Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet óriási felháborodást keltett, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól, illetve megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is, saját rajongói táboráról nem is beszélve.

Na, ilyen egy geg

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán, ahol az általa közzétett képen egy nagyon ismerős bajusszal látható.