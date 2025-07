Csak száz forintba kerül, de a gyógyító hatása felbecsülhetetlen

A nyári piacok kínálata ilyenkor különösen gazdag, és nemcsak a megszokott dinnyék, barackok, szőlők között érdemes nézelődni, hanem az olyan különlegességeket is érdemes észrevenni, mint a frissen termett füge. Egy-egy darabot akár száz forintért is meg lehet venni, így rendkívül kedvező áron juthatunk hozzá egy valódi szuperélelmiszerhez – írja a Baon.

Ez a gyümölcs nem csupán az édes ízével, hanem rendkívül magas tápértékével is kiemelkedik a kínálatból Fotó: Pexels

A füge friss és aszalt formában is értékes forrása több fontos vitaminnak, köztük a B6-, K- és A-vitaminnak. Emellett jelentős mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz: káliumot, kalciumot, magnéziumot, vasat és folsavat. Ezek az anyagok az idegrendszer, az izmok, a csontok és a szív megfelelő működéséhez szükségesek. Magas rosttartalma segíti az emésztést, és hozzájárul a hosszan tartó teltségérzethez – ami a diétázók számára külön előnyt jelent.

A füge gazdag polifenolokban és más antioxidánsokban, amelyek segítenek semlegesíteni a szabadgyököket. Ez a tulajdonság különösen jelentős a krónikus betegségek, például a szívproblémák vagy a daganatos megbetegedések megelőzésében. A kálium hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásához, a B6-vitamin pedig az idegrendszer kiegyensúlyozott működését segíti.

A gyümölcsök mellett természetesen a zöldségek is bőven képviseltetik magukat a piaci kínálatban. A paprika, paradicsom, cukkini, padlizsán vagy éppen a zöldbab most kiváló minőségben és kedvező áron elérhetők – ezekből például könnyedén elkészíthető egy nyári lecsó is. A hazai termelők standjai roskadoznak a friss árutól, a törzsvásárlók pedig már messziről felismerik, hol kaphatók az igazi kertből származó, ízletes portékák.

A nyári időszak különösen kedvez annak, aki egészségesebben szeretne étkezni: ilyenkor az idénygyümölcsök és -zöldségek nemcsak tápanyagdúsak, hanem ízletesek és pénztárcabarátak is. Ha valaki most szeretne változtatni az étrendjén, a legjobb, amit tehet, hogy rendszeresen látogatja a piacokat, és felfedezi az olyan gyümölcskincseket is, mint a füge.