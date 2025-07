Pödörjük meg minden reggel! Ilyen volt a bajusz régen – Retró galéria

A bajusz régen is divatosnak számított, emellett a férfiasság jelképe volt, egyfajta státuszszimbólumnak is számított. Kövér László bajusz nélkül készült képe bejárta a sajtót, mivel az Országgyűlés elnökének jellegzetes bajusza volt. De vajon milyen bajuszokat viseltek régen? Galériánkban most megnézheted!

Tóth Gyula népiskolai igazgató, a jellegzetes bajusz tükrözi a kor divatját – 1912. Fotó: Fortepan / Kelemen Zsuzsa

Eltűnt a bajusz, de szerencsére meglett

Orbán Viktor miniszterelnök ütős képe, amit a Facebookon posztolt, miszerint megtalálta a házelnök ikonikus bajuszát, egyben csattanós üzenet Majka durva produkciójára, amit a debreceni Campus Fesztiválon adott elő, amikor egy mikrofonnal „főbe lövette magát” a színpadon. A fesztivál szervezői elhatárolódtak az ízléstelen jelenettől, az ózdi rapper pedig azzal védekezett, hogy a kormányfő lelövésére utaló mozdulat „csak egy geg volt”. Orbán Viktor megmutatta: „Na ilyen egy geg!”:

A bajusz mindig is divatos volt, amit különböző korokban különbözőképpen nyírtak, részben az arcformának, részben a trendnek megfelelően.

Nézzük, régen mi volt a bajuszdivat!