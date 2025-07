„Nincs semmi baja, csak alacsony a fájdalomküszöbe” – nyugtatták az orvosok a nőt, de tévedtek

Két évtizeden át legyintettek az orvosok Laurene Agnew panaszaira, aki 13 éves kora óta küzdött menstruációs fájdalmaival. Valószínűleg csak figyelemre vágyik és alacsony a fájdalomküszöbe – vélekedtek. Nem is tévedhettek volna nagyobbat! Most, 35 éves korára kiderült, Laurene Agnew endotermózissal küszködött. Több komoly műtéten is átesett: eltávolították a petevezetékét, a vakbelét, a méhét és a méhnyakát is...

Nem vették komolyan orvosai Laurene panaszait (Fotó: Freepik/Felix Russell-Saw – Képünk illusztráció)

A projektmenedzserként dolgozó nőt először 16 éves korában vizsgálták át laparoszkópiás feltárással, azonban az orvos akkor azt mondta, semmi szokatlant nem tapasztal. Annyira nem törődtek a fájdalmaival, hogy már ő is úgy volt vele, talán tényleg benne van a hiba.

16 és 22 éves korom között azt hittem, valami nincs rendben velem, hogy én talán másképp érzem a fájdalmat, mint mások. Azt hittem, gyenge vagyok. Rettenetesen alacsony volt az önértékelésem, utáltam nőnek lenni

– emlékezett vissza Laurene, akinek önértékelésére elképesztően jó hatással volt férje, Chris, aki nemcsak komolyan vette a párját, de dokumentálta is neje tüneteit. A nő orvosait azonban ez sem érdekelte: húszas éveiben ugyanis már a súlyára fogták a gondokat, mivel akkor egy kicsit többet nyomott.

Azért, mert túl nagy vagyok. Azért, mert alacsony a fájdalomküszöböm. Azért, mert nem étkezem egészségesen. Mindig volt valami indok. Csak azután vettek komoly, hogy a szexuális együttléteimet követően vérezni kezdtem

– közölte a nő, akin ezt követően egy újabb feltáró műtétet hajtottak végre, ami aggasztó eredményt mutatott. Négyes stádiumú endotermózist diagnosztizáltak nála, amely teljesen beborította már a szerveit.

23 és 35 éves korom között kétévente műtöttek, hogy megpróbálják visszavágni, rendbe hozni a dolgokat.

Végül Laurennél két gyermek és több beavatkozás után méheltávolítást végeztek. Ettől azonban nem lett jobb a helyzet. Továbbra is állandó fájdalmakkal élt, amely már a mentális egészségére is hatással volt. Végül Romániában talált egy specialistát, aki kiderítette, hogy a tüneteit idegkárosodás okozza. Ennek kezelését követően most végre fájdalmak nélkül él. Közösségi oldalán azonban jelenleg is harcol azért, hogy más nőknek ne kelljen keresztülmennie azon a kálvárián, ami évtizedekre megkeserítette az életét és rengeteg kárt okozott neki – írja a Mirror.