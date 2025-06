"Reggel még együtt nevettünk" – tragédia Kaposmérőnél: víztározóba fulladt a 17 éves Ádám

Még mindig sokkos állapotban vannak a helyiek azután a hátborzongató baleset után, ami tegnap, június 2-án délután történt egy kaposmérői állattartó telepen. Információk szerint egy 17 éves fiú ugyanis egyelőre rejtélyes okokból előbb az egyik medencébe került, majd minden segítség ellenére a víztározóba fulladt.

A 17 éves Ádám egy állattartó telepen található víztározóba fulladt bele Fotó: Sonline

Egy perc alatt megvolt a baj: víztározóba fulladt Ádám

Úgy tudni, hogy a 17 éves Ádám nem ok nélkül volt a telepen, a fiú ugyanis szakmai gyakorlat miatt tartózkodott a tároló mellett. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt a végzetes baleset, de információink szerint a baj szinte másodpercek alatt következett be: Ádám alig egy pillanat alatt a vízbe került, onnan pedig már nem tudott kijönni. A bajba jutott tanulóhoz azonnal segítséget hívtak, hamarosan pedig már a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre siettek:

A délutáni órákban kaptunk riasztást a megyei műveletirányítástól, miszerint Kaposmérőnél található víztározóban egy fiatal elmerült. Három búvárral és egy parti személyzettel kezdtük meg a vonulást

– közölte a KÖTÉL.

Ádámnak már csak a holttestét tudták a felszínre hozni Fotó: KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat

Bár a fiút rövid időn belül kiemelték a tározóból, már nem lehetett rajta segíteni: a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Ezúton fejezzük ki részvétünket az elhunyt hozzátartozóinak

– zárták szomorúan soraikat.

Ádám halálra mindenkit megrázott a telepen és a környéken is, a csurgói fiút ugyanis sokan ismerték. Ismerősei azt is leszögezték: Ádám tudott úszni, így egyelőre rejtély, hogy mi okozta a halálát. Ádámot most családtagok, barátok és iskolatársak is gyászolják, tucatnyian gyújtottak gyertyát az emlékére.

Nagyon hiányzol, Ádi… A barátságunk ezután sem ér véget. Mindig emlékezni fogok rád és a sok hülyeségünkre a vonaton... Nélküled a vonatút csendben, magányosan fog telni. Köszönöm, hogy mellettem voltál…

– írta posztjában Ádám egyik jó barátja, majd kommentjében hozzátette:

Reggel még együtt nevettünk...

– írta összetörten.

A rejtélyes eset körülményeit vizsgálják.