Fontos bejelentést tett Nyitrai Zsolt, ez több ezer szülőt és gyermeket érint

„Orbán Viktor kormánya szoláltató államot működtet. Ezért fejlesztettük a Digitális Állampolgárság Programot, ezért indítottuk el a Gondosórát, és adtunk ingyenes számítógépeket a tanároknak és a diákoknak. Magyarországon több ezer 1-es típusú diabéteszes gyermek él, akiknek nagyon fontos, hogy szabadidejüket biztonságos környezetben, szakszerű felügyelet mellett töltsék el. A szolgáltató állam jegyében Magyarország Kormánya idén is biztosítja a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatását. Ez jó program a gyermekeknek és nyugodt kikapcsolódás a szülőknek. Magyarország meg tudja csinálni” – mondta Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalára szombat reggel kitett videójában.

Újabb jó hírt közölt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

Majd a miniszterelnök főtanácsadójától dr. Hankó Balázs veszi át a szót.

„Ismét jó hírünk van! Idén nyáron is biztosított a cukorbeteg gyerekek nyári táboroztatása. Amellett, hogy részt vehetnek az Erzsébet Alapítvány által szervezett balatoni táborok turnusaiban, Magyarország Kormánya a cukorbeteg szervezetek saját nyári táborait is támogatja. A modern szállás, korszerű körülmények, az igény szerinti speciális étrend és cukorbeteg gyermekeknek pótétkezést is biztosítunk. 24 órás gyermekorvosi ügyelet, valamint rengeteg, rengeteg program. 2017 óta minden diabéteszes gyermek számára adott a lehetőség a részvételre az Erzsébet-táborokban. Várunk idén is mindenkit!”

– közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

