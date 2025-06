Szabad a pálya: a menyasszony örül, ha mással bújik ágyba a vőlegénye

Charlize Storm három éve próbálta ki először a nyitott kapcsolatot, amikor találkozott első poliamor partnerével. Az 50 éves nő egy társkereső alkalmazáson ismerte meg jelenlegi párját, Matt Johnsont, akivel azóta jegyben járnak.

Menyasszony és vőlegénye poliamoria kapcsolatban élnek Fotó: Pixabay.com

A menyasszony ösztönzi a vőlegényét, hogy legyen más nőkkel is kapcsolata

A poliamoria, vagyis amikor valaki több, egymással kölcsönös beleegyezéssel fenntartott romantikus kapcsolatban él. A jegyespár, miközben más, tartós partnereik is vannak, rendszeresen találkozgatnak más poliamor emberekkel. Charlize egy időben négy, Matt pedig három partnerrel volt egyszerre.

A kétgyermekes Charlize kihangsúlyozta, hogy életmódjuk nem számít hétköznapinak, de az őszinteség és a bizalom az alapja. Minden randiról és új szexuális kapcsolatról részletesen beszámolnak egymásnak. A pár az úgynevezett „konyhaasztal-poliamoriát” gyakorolják, ahol a partnerek baráti, közeli viszonyt alakítanak ki egymás partnereivel, és gyakran együtt is étkeznek.

Bár teljesen elmerültek a poliamor életformában, Charlize bevallja, hogy néha neheztelést és féltékenységet érez Matt partnerei iránt. A pár, amely néhány éven belül házasságot tervez, kijelentette, hogy soha többé nem térne vissza a hagyományos, monogám kapcsolatba. Charlize pedig másokat is arra biztat, hogy próbálják ki a poliamoriát – írja a Daily Star.

Én nagyon gyorsan alakítok ki érzelmi kötődéseket, tehát ez egyáltalán nem csak a szexről szól. A kapcsolataimban lévő más embereket is a partnereimnek tekintem. Mattel mindig ugyanazon az oldalon állunk abban, hogy mit akarunk. Néha van bennem neheztelés, egy kis féltékenység, de ezt megosztom Mattel, ő pedig megnyugtat

– mondta a kétgyermekes anya.

Továbbá hozzátette, ha Matt beleszeretne valaki másba, nagyon örülne neki, és azt szeretné, ha a nő a legjobb barátnője lenne. Matt azonban egyáltalán nem érez féltékenységet, úgy gondolja, az a fontos, hogy Charlize boldog legyen, még akkor is, ha egy másik férfi teszi boldoggá.

A pár szigorú szabályokat tart be, amelyek a bizalmon és a kommunikáción alapulnak. Az új partnerekkel kötelező az óvszer használata, ha egy kapcsolat komolyabbá válik, és óvszer nélküli szexet szeretnének, mindkét félnek szűrésen kell átesnie. Ha randiznak valakivel és lefekszenek vele, elmondják a partnerüknek, hogy beteljesült a kapcsolat. Nincs közös ágyuk, és hogy kit hívnak meg az ágyukba, az az ő dolguk. Ha egyikük valakit hazavisz, másnap reggel mindannyian együtt reggelizhetnek.

Ez a legegészségesebb kapcsolat, amiben valaha voltam, és határozottan ajánlom másoknak is

– mondta Charlize.