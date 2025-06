"Gyűlölöm, hogy a pasim más nőkkel is lefekszik, de kénytelen vagyok elfogadni!"

Nem mindennapi helyzetben találta magát egy fiatal pár, akiknek ráadásul már közös gyermekük is van: a nő ugyanis monogám, a férfi azonban a poliamoriában, azaz a többszerelműségben hisz, és eszerint is él. Azaz míg a nő hűséges, a férfi fűvel-fával lefekszik, és ez mindkettejüknek jó. Illetve hát annyira nem, de a nő úgy fogalmaz: kénytelen elfogadni. Dezy influenszer és modell, párja, Chxpo pedig rapper. Három éve vannak együtt. Mint arról a Truly kameráinak beszámoltak, amikor először találkoztak, akkor a férfinak épp volt egy felesége és két barátnője is. Ebbe a már ekkor is igen népes kapcsolatba érkezett meg Dezy. Aztán (ahogy a férfi fogalmaz) "mindenki szakított mindenkivel", ők pedig együtt maradtak.

Dezy úgy érzi, kénytelen elfogadni, hogy gyermeke apja más nőkkel is lefekszik Fotó: YouTube

Ráadásul Dezy teherbe is esett. "Amikor terhes lett, nem volt időm más nőket szórakoztatni" – jelentette ki Chxpo, aki azóta ismét eljár ismerkedni a barátnője, gyermeke anyja mellett. Van, hogy beszámol ezekről a randikról, és van, hogy nem. És hogy ez jó-e Dezynek? Bevallása szerint nem örül a helyzetnek, az egyirányú nyitott kapcsolatnak, de elfogadta. Úgy-ahogy.