"Mit tegyek? A párom más férfiakkal is lefekszik, azt azonban nem engedi, hogy én is félrelépjek"

15 év egy kapcsolatban bizony hosszú idő. Ezalatt sajnos sokakkal megesik, hogy a rutin átveszi az uralmat a hétköznapok felett, a párok pedig szépen lassan elidegenednek egymástól. A romantika helyét egy idő után a megszokás tölti be, ami bizony az éjszakai együttlétekben is érezteti hatását. Pontosan ismeri ezt a helyzetet az a 46 éves férfi is, aki 45 éves párjával élte át épp ezt: a szexuális életük egyre unalmasabbá vált, ugyanakkor egyikük sem beszélt erről nyíltan. Aztán egyszer csak történt valami: az asszonnyal elkezdett flörtölni egy idegen férfi, ami mindkettejük libidóját feltüzelte. Ez azonban koránt sem a történet vége, sokkal inkább az eleje...

A nő hűtlensége egy ideig feltüzelte mindkettejük libidóját Fotó: Shutterstock

"Ez hatalmas lökést adott a szexuális életünknek. Elkezdtünk naponta többször szeretkezni a havi két alkalom helyett, méghozzá sokkal kísérletezőbb pozíciókban. Két héttel később a párom bevallotta: lefeküdt a férfival. Eleinte feldúlt voltam, de aztán a gondolat egyre jobban felizgatott. Végül beleegyeztem, hogy Újra találkozzanak. Minél többször találkoztak, annál jobb lett a szexuális életünk" – kezdte történetét a férfi a The Sun tanácsadó rovatának.

A gondok ott kezdődtek, amikor a nő kijelentette a párjának: még több férfival szeretne viszonyt folytatni, azonban nem megy bele a teljesen nyitott kapcsolatba, mert azt nem bírná elviselni, ha a szerelme csinálná ugyanazt vele, amit ő csinál a férfival.

"A párom édeshármasokban vett részt, swinger-oldalakhoz csatlakozott és szexpartikra jár. Ebből elegem van! Eleinte felizgatott, hogy másokkal fekszik le, de már nem ez a helyzet" – magyarázta a férfi, hozzátéve: ez az egyoldalú hűtlenség egyre jobban megtépázza a férfiasságát.

A tanácsadó szerint nem fair, ahogy a levélíró partnere felállította a szabályokat az egyoldalú nyitott kapcsolatról, és erről mindenképp beszélniük kell, méghozzá a lehető legőszintébben. A kérdés azonban az, mit akar a férfi: tényleg ő is félre akar lépni, ahogy a párja, vagy inkább azt szeretné, ha a partnere se tegye ezt többé – azaz első lépésként magával kell őszintének lennie, és utána tudja megbeszélni ezt a kedvesével.