Készen állsz a felszállásra? Budaörsi Airshow június 21-én!

Június 21-én, szombaton a Budaörsi Repülőtér ad otthont az egész napos, ingyenes családirendezvénynek. A légibemutatók, különleges, régi és új, civil és harci légijárművek bemutatója mellett családi és gyermekprogramok is várják azokat, akik kilátogatnak a hetedik Budaörsi Airshowra.

A repülés szerelmesei idén is lenyűgöző produkciókat láthatnak a levegőben. A Red Bull Rotorwings, a Darkstar és az Ironwolf Aerobatics formációk különleges légibemutatókkal készülnek, de természetesen nem maradhat el a közönségkedvenc Besenyei Péter, Rohács Tamás, Vári Gyula, a Retro Sky Team, valamint a helikopterkötelék és a Goldtimer Alapítvány gépeinek bemutatója sem.

A legkisebbeket MVM babajátszó várja, a szárazföldi technika szerelmesei pedig katonai gépjárművek kiállítását csodálhatják meg. Akik közben megéheznek, azokat a Szerencsejáték Zrt. Gasztroudvara várja finom falatokkal és frissítő italokkal. Aki pedig kézzelfogható emléket vinne haza, repülős ajándéktárgyak közül válogathat.

Újdonság 2025-ben: kosárlabda a kifutón! Az Airshow történetében először a sport is helyet kap: az OPEL Hungary Open – powered by PRO 3x3 Tour keretében különleges utcai kosárlabda-verseny is megrendezésre kerül. A versenyre csapatok itt jelentkezhetnek

Az eseményre a belépés ingyenes.

További részletek, naprakész információk az esemény Facebook-oldalán érhetők el.

A rendezvény aranyfokozatú támogatói:

Szerencsejáték Zrt., HungaroControl, MVM Csoport, Opel, Honvédelmi Sportszövetség