Hőség ellen: zseniális retró magyar praktikák, amelyek még ma is működnek - Galéria

Hőségriasztás van. A rekkenő kánikulában nem is gondolnánk, hogy milyen egyszerű megoldások enyhíthetik kínjainkat. Rengeteg jellegzetesen magyar hőségtúlélő praktika van, amelyek elsőre szórakoztatóak is lehetnek, mégis őseink mély népi bölcsességét hordozzák. A legfontosabb: még ma is működnek! Melyek ezek? Talán régebben gyakrabban láttál hűtővízzel telt lavórt, fagyasztóba dugott ágyneműt, nedves törölközőt a ventilátor előtt... A jól bevált retró praktikák egyre inkább újjáélednek, aminek a fő oka a klímaváltozással járó globális felmelegedés.

A mintás függönyök és redőnyök nemcsak hangulatot adtak, hanem a hőség ellen is védtek / Forrás: Fortepán

Mi a legbiztosabb védelem a hőség ellen?

Szinte az összes praktika két alapvető összetevője az árnyék és a víz. A kettő kombinálása adja ki a legbiztosabb hőség elleni megoldásokat. Na jó, van még egy fontos egyszerű összetevő: a ventilátor. Ha az is van, akkor tuti nem kapunk hőgutát. Például egy kis alakú ventilátor és egy vizes törülköző már szó szerint csodákra képes.

A ventilátor alá helyezett vizes törülközővel pedig máris a vízparton érezhetjük magunkat. De ha igazi kánikula van, mint most, akkor a ventilátor elé helyezett jégkockával biztosan nem fogunk mellé. Nem is gondolnánk, hogy egy időben elhúzott függöny és/vagy redőny, szintén milyen hatékony lehet.

