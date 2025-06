Egészségügyi tanács a mesterséges intelligenciától? Inkább ne!

Ki ne fordult volna már élete során legalább egyszer az internetes keresőjéhez, amikor valamilyen szokatlan egészségügyi problémát tapasztalt, de nem tudta pontosan, hogy miről is van szó? A köznyelvben ezt általában Google-diagnózisként emlegetik, de már ezzel kapcsolatban is aggodalmukat fejezték ki a szakemberek, akik most a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is aggályaiknak adtak hangot. Egy friss tanulmány pedig alátámasztotta az orvosok aggodalmait, és rávilágított, hogy miért érdemes a mesterséges intelligencia helyett inkább egy szakorvoshoz fordulni, ha egészségügyi tanácsra van szükségünk.

Egészségügyi tanácsért inkább az orvoshoz forduljunk, de semmiképpen se a mesterséges intelligenciához! / Fotó: Kaboompics.com / Pexels (illusztráció)

Ezért ne kérj egészségügyi tanácsot mesterséges intelligenciától

A TechCrunch számolt be az Oxford Egyetem által készített friss tanulmányról, amely szerint igencsak kockázatos egészségügyi probléma esetén a mesterséges intelligenciához fordulni diagnózisért.

A chatbotokat használó emberek nem hoztak jobb döntéseket azoknál, akik hagyományos módszerekre támaszkodva kellett, hogy diagnosztizálják, vagy kezeljék az adott egészségügyi problémájukat. Ennek oka pedig egy kétirányú kommunikációs zavar a felhasználó és a mesterséges intelligencia között

– mondta el Adam Mahdi, a tanulmány társszerzője.

A vizsgálatba összesen 1300 embert vontak be az Oxford Egyetem kutatói. A résztvevők egy csoportjának orvosok által összeállított, konkrét egészségügyi problémákkal kapcsolatban kellett kikérniük a chatbotok véleményét, míg egy másik csoport nem használhatta a mesterséges intelligenciát ahhoz, hogy képbe kerüljön a betegségével kapcsolatban. A diagnózishoz az alábbi chatbotokat használhatták a kutatásban részt vevők:

ChatGPT (GPT-4o),

Meta Llama 3,

Command R+

A szakemberek meglepő eredményt tapasztaltak, ugyanis

a résztvevők a chatbotok hatására nemcsak nehezebben azonosították egészségügyi állapotukat, de az esetek többségében még az állapotuk súlyosságát is jócskán alábecsülték.

Adam Mahdi szerint ennek főleg az volt az oka, hogy az emberek kulcsfontosságú részleteket hagytak ki, amikor az adott chatbotnak felvázolták az orvosok által leírt problémát. Ráadásul a mesterséges intelligencia sem állt a helyzet magaslatán.

A hiányos ismertetés után a chatbotoktól kapott válaszok gyakran vegyítették az adott tünetekre javasolt jó és a rossz ajánlásokat. Vagyis a mesterséges intelligencia által adott diagnózisok igencsak pontatlanok, elsősorban az emberekkel történő interakció összetettségéből fakadóan

– állapította meg a szakember.