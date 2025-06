Dubaji csoki miatt figyelmeztetnek a szakértők: ne edd meg, ha jót akarsz magadnak!

Hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában a „Can’t Get Knafeh Of It” nevű dubaji csokoládé, ám a brit élelmiszerbiztonsági hatóság most életveszélyes kockázatokra figyelmeztet.