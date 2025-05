Aggódjak, hogy nem tudok hol bevásárolni? Így alakul a nyitvatartás a hosszú hétvége hátralevő részében

Túl vagyunk május 1-én, azaz a munka ünnepén, amikor is majd’ minden bolt és kereskedő zárva tartott. Azoknak, akik a munka ünnepe elmúltával többre vágynak mint a sör, virsli és perec kombináció, mutatjuk, hogy miként alakul a folytatásban, azaz a hét hátralevő részében a boltok nyitvatartása!

A hosszú hétvége hátralevő részében már a megszokottak szerint alakul a boltok nyitvatartása Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Így alakul a hosszú hétvége hátralevő részében a nyitvatartás

Az idei május 1-e csütörtökre esett, így – annak érdekében, hogy a legtöbbek számára most még csak féltávhoz érkezzen a hosszú hétvége – a május 2-i péntek pihenőnapnak számít. Ugyanakkor jó hír, hogy a boltok már pénteken sem pihennek!

Kivétel nélkül az összes nagyobb magyarországi üzletlánc már a megszokott nyitvatartás szerint várta a vásárlókat pénteken, azaz május 2-án is.

Innentől kezdve pedig tényleg minden visszaáll az eredeti állapotba – már ami a nyitvatartást illeti. Szombaton és vasárnap így már a megszokottak szerint, az eredeti kerékvágásban tervezheti mindenki a hétvégi nagy bevásárlást, miután az üzletek a szokásos hétvégi nyitvatartás szerint várják majd a vevőket a hosszú hétvége összes hátralévő napján.

Aggodalomra tehát semmi ok!

Ez igaz az anyák napjára is, hiszen május első vasárnapján, amikor az édesanyákat ünnepeljük sem kell majd senkinek kapkodnia, hogy hova is siessen gyorsan virágért, vagy egy kis ajándékért. Anyák napján, azaz május 4-én, vasárnap is minden magyarországi üzlet a szokásos vasárnapi nyitvatartás szerint várja a vásárlóit, csakúgy, mint szombaton.

Persze a kisebb üzletek és boltok, amelyek páéldául családi vállalkozásban működnek ettől a rendtől eltérhetnek, így ezeknél érdemes személyesen tájékozódni a nyitvatartásról.