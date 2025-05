Május 19-től itt az újabb árréscsökkentés

Május 19-től újabb árréscsökkentést vezet be a kormány, amely kizárólag a háztartási termékeket forgalmazó drogériákra lesz érvényes. A szabályozás részleteiről Palóc Andrét kérdeztük. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője szerint az intézkedés pozitív hatása már az inflációs adatokon is látszik. Mindeközben a pénzintézetek, a telekommunikációs szolgáltatók és a biztosítók is önkéntes díjkorlátozást vezettek be, amely újabb pénzügyi segítséget nyújthat a magyar családoknak.

Mint írtuk, az indokolatlanul magas áremelések miatt a kormány március 17-én árréscsökkentést vezetett be. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) legfrissebb adatai szerint az intézkedés hatására már legalább 905 termék ára csökkent, átlagosan 19,3 százalékkal. Az állami beavatkozás már a Központi Statisztikai Hivatal adataiban is kimutathatók: áprilisban az infláció mértéke 4,2 százalékra, míg az élelmiszer-inflációé 5,4 százalékra esett vissza.

A kormány május 19-től augusztus 31-ig újabb árréscsökkentést vezet be, amely kizárólag a háztartási termékeket forgalmazó drogériákra lesz érvényes. A szabályozás harminc termékkategória több ezer termékére vonatkozik, ami akár 18 százalékos árcsökkenést hozhat. Az intézkedés többek között kiterjed a mosogatószerre, a mosóporra, a papír zsebkendőre és a tusfürdőre, amelyeknél jelentős, több mint 30 százalékos árrés azonosítható. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint az érintettek a legfőbb piaci szereplők lesznek, így a DM, a Rossmann, a Müller, a Douglas, az Azúr, az Estée Lauder és az Yves Rocher üzletei.

Érdemi segítség a családoknak

Az NGM szóvivője, Palóc André a hirado.hu kérdésére elmondta, hogy a drogériák már korábban értesültek az intézkedésről, és megfelelő idő állt a rendelkezésükre, hogy alkalmazzák a szabályozást. „A cél az, hogy sikerüljön a háztartásokat, a magyar családokat megvédeni ezektől az áremelkedésektől. Túl az inflációs számokon, valóban szeretnénk érdemben segíteni a családoknak, hogy a kasszáknál kevesebb pénzt kelljen otthagyniuk” – hangsúlyozta.