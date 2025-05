#kezddel – már, ha sokáig szeretnél élni, és nem akarsz elhízni

Magyarországon minden második ember mozog rendszeresen. És ez már a javuló adat, tavaly még ennél is rosszabb volt a helyzet. De a cél, hogy ennél is többet mozogjanak az emberek. Hiszen bizonyított tény, hogy azok, akik rendszeresen mozognak, nagyobb eséllyel maradnak egészségesek. Az pedig nem is kérdés, hogy kevésbé küzdenek a pluszkilókkal.