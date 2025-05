Ha 100 évig akarsz élni, ezt a négy dolgot soha ne hagyd ki az életedből

100 évig akarsz élni? Mi a titka? Talán nincs biztos recept, de dr. Gareth Nye, a Salfordi Egyetem orvosi szakértője szerint van négy alapelv, amely jelentősen javíthatja az esélyeidet, írja a The Mirror. Bár a hosszú élethez szerencse is kell, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy testünk és elménk minél tovább működjön optimálisan.

A folyamatos mozgás sarkalatos pontja az egészségnek még akár 100 évesen is

Fotó: Pexels/Illusztráció

Az első és talán legfontosabb szemléletváltás, hogy ne csupán a testedzésre gondoljunk, amikor az egészségmegőrzésről beszélünk, hanem a mindennapi aktivitásra. A hosszú életű emberekre jellemző, hogy folyamatosan mozgásban vannak: kertészkednek, sétálnak, gyalog járnak munkába. Nem feltétlen edzőtermi edzésekre, hanem a mozgás beépítésére van szükség a hétköznapokba, legyen szó lépcsőzésről vagy plankről.

A megfelelő ételek egyensúlya is fontos szerepet játszik

Fotó: unsplash.com/Illusztráció

Legalább ilyen fontos, hogy tudatosan figyeljünk arra, mi kerül a tányérunkra. Dr. Nye szerint kerülendő a feldolgozott húskészítmények, a hozzáadott cukor és a sófogyasztás túlzása. Minél természetesebb egy élelmiszer – legyen az friss, fagyasztott vagy bio –, annál kevésbé terheli a szervezetet. A szív- és érrendszeri betegségek ma már a halálozások negyedéért felelősek csak az Egyesült Királyságban, így az étrend kulcsfontosságú a megelőzés szempontjából – és persze fontos, hogy ne dohányozzunk és ne fogyasszunk alkoholt.

A rendszeres alvás elengedhetetlen Fotó: Pormezz/Illusztráció

A rendszeres, 7-8 órás éjszakai alvás elengedhetetlen az egészséghez. A kutatások szerint a kevesebb mint hét óra alvás 12 százalékkal növeli a korai halálozás esélyét, míg a túl sok – nyolc órát meghaladó – alvás esetén ez az arány eléri a 30 százalékot. A kulcs a rendszeresség: ugyanabban az időben feküdni és kelni, hogy a test belső órája egyensúlyban maradjon.

Végül, de nem utolsósorban, fontos tisztában lenni a családi kórtörténettel és rendszeresen orvosi szűréseken részt venni. A genetikai tényezők ugyanis a várható élettartam akár 30 százalékát is meghatározhatják. Az időben történő felismerés és megelőzés sok esetben életet menthet.