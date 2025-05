Így szabadulhatsz meg gyorsan és egyszerűen a pollenallergiától

Nem is sejtjük, miért tüsszögünk folyton a lakásban? A pollenek szinte mindenhová eljutnak, így még az otthonainkba is könnyen beférkőznek. Ha azonban kialakítunk egy megfelelő napi rutint, könnyen megszabadulhatunk tőlük!

Fotó: Pexels

1. Lépjünk be mindenhová!

Az atkák és a penészgombák a párás térben érzik igazán jól magukat. A fürdőben csökkentsük a páratartalmat egy szellőző ventilátor segítségével vagy gyakori szellőztetéssel. Havonta mossuk ki a zuhanyfüggönyt és a kádkilépőt is. Rendszeresen sikáljuk ki a fogkefetartó-poharakat is, mert ez a baktériumok és gombák melegágya.

2. Takarítsuk védőfelszerelésben!

A legjobb az lenne, ha allergiásként egyáltalán nem takarítanánk, hiszen olyankor éppen azokat az allergéneket bolygatjuk meg, melyek a tüneteinket okozzák. Ha nincs más, aki elvégezné helyettünk a piszkos munkát, akkor viseljünk porvédő maszkot, fejfedőt, amely az egész hajunkat takarja és gumikesztyűt.

3. Válogassuk meg az eszközeinket

Használjunk HEPA-szűrővel rendelkező porszívót. Ez csökkenti a levegőben lévő allergének mennyiségét úgy, hogy kiszűri az atkákat és más apró részecskéket a levegőből. Az egyszerű porszívók is beszívják ezeket, de aztán vissza is fújják őket a levegőbe.

4. Ahol a finomságok készülnek

A penészspórák a hűtőszekrény réseiben könnyen megtelepednek, ezt sikáljuk ki rendszeresen. Porszívózzuk ki a konyha sarkait is és a nagyobb berendezések alatti helyeket is. Azonnal töröljük fel, ha kiömlik valami, különösen akkor, ha az befolyhat a padlólap vagy a készülékek alá.

5. Kezdjük az ággyal!

A gyerekszobában is érdemes antiallergén huzatokat és ágyneműket használni, éppúgy, mint a hálóban. A gyerekágy matracát azonban gumilepedővel is óvni kell a nedvességtől, hiszen előfordulhat, hogy a kicsik bepisilnek. A penész ilyenkor a műanyag alatt is megjelenhet, ezért fontos, hogy ezt rendszeresen ellenőrizzük, tisztítsuk és szellőztessük.

6. Pihe-puha pollenfogók

A plüss állatokat is minden héten mossuk ki az ágyneműkkel együtt. Amikor nem használja a gyerek, akkor tegyük be egy pormentesen zárható dobozba vagy ládába. A díszpárnákat se kíméljük! Akár melyik helyiségben is tartjuk, akár a nappaliban, akár a gyerekszobában, azokat is rendszeresen mossuk ki, mert ezek a pollenek kedvenc lakhelyei.