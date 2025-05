Időjárás: vége a fagyoskodásnak, ekkor robban be a 30 fokos hőség

Erre az időjárás előrejelzésre várt már mindenki: végre jön a jó idő, bár azt nem gondoltuk, hogy egyből 30 fokra kapcsol az időjárás. Az elmúlt hetek szinte ősziesre sikeredtek, hiába van a naptár szerint május, a legtöbben még fűtöttek is. Most azonban ennek vége, jön a felmelegedés és a nyárias időjárás: jövő héten akár 30 fok is lehet.