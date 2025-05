Kivagy a rossz időtől? Egyetlen mondattat helyretesz a magyar orvos

16 fokos maximum májusban? A jövő héttől újra esik? Sokaknak ennyi is elég, hogy elmenjen az életkedvük. Pedig az időjárás mindig is változékony volt és könnyebb a hozzáállásunkon, gondolkodásmódunkon változtatni, mint a meteorológián! Ebben nyújt most szó szerint azonnali segítséget dr. Mangó Gabriella. A gyöngyösi háziorvos mindössze egy gondolat elültetésével képes változtatni a borongós nézőponton!

Pocsék időt jósolnak megint, de van megoldás! (Fotó: Pratik Gupta / Pexels – Képünk illusztráció)

„Amikor azon keseregtek, hogy esik az eső vagy hideg van, akkor jussanak eszetekbe a temetőben fekvő elhunytak: ha kijöhetnének egy napra megázni vagy fázni, nem tennék meg szívesen?!”

– szól a gondolatébresztő költői kérdés. Majd így összegez Mangó doktornő a Facebook-oldalán: „Úgy gondolom, az élet úgy jó, ahogy van, az történik, aminek történnie kell, felesleges ilyen dolgok miatt elkeseredni. Örülnie kell annak, hogy felébredt, éli az életét és hogy lesz holnap is!”

Nézd meg a teljes videót!