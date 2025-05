Angyali útmutatást tartogat nekünk a Hold-Uránusz szembenállás: ezekre figyelj ma különösen!

2025. május 13., horoszkóp

Kos

A Hold tűz elemű jelbe, a Nyilasba lép, és ez végre kirángatja önt a tegnapi melankóliából. Nagyon kedvező fejleményeket hoz a Kosnak ez a nap, és lesz egy szuper megérzése (Hold-Neptunusz), ami szerencsés fejleményhez vezet.

Bika

Kedden egy ügyben a siker egyedül önön múlik és talán nem is igazán számíthat senkinek a segítségére sem. Persze ez nem igazán zavarja, hiszen így legalább meg tudja mutatni, mire képes és az elismeréseket is egyedül zsebelheti be, ami meg nagyon is jól jön.

Ikrek

Kedden egy szuper lehetőséget, vagy esélyt kap az élettől, hogy valamilyen nagyobb változást érjen el, ami nem csak az ön életére, hanem a környezetére is hatással lehet. Nehogy elbizonytalanodjon! Önnél alkalmasabbat soha senki nem találna erre, úgyhogy bátran mondjon igent!

Rák

Ha valaki provokálja, akkor a természetes reakció az lenne, hogy visszavág. De ma talán jobb lenne, ha határozottan, de nyugodtan reagálna inkább, és nagyon higgadtan elmagyarázná neki, miben téved. Kerülje el a vitákat!

Oroszlán

Lehet, hogy meg van győződve róla, hogy egyszerűbb és hatékonyabb egyedül végeznie minden munkát, hiszen akkor nem kell alkalmazkodnia és elmagyaráznia a feladatokat. A környezetében azonban többen is vannak, akik szívesen besegítenének és közösen biztosan többre mennétek.

Szűz

Előfordul, hogy olyan helyről kapunk értékes útmutatót, vagy inspirációt, ahonnan nem is igazán számítunk erre. Ma például pont egy ilyen szituáció állhat elő nap közben, mialatt egy unalmasnak ígérkező rutinmunkát végez éppen, és aztán jön a nagy ötlet.

Mérleg

Kedden nagyon kedvező fényszögek vannak, egyet kivéve, a Hold-Uránusz szembenállást. Ez pedig egy váratlan helyzetet jelez, amivel hirtelen nem tud mit kezdeni, és talán nem jól reagálna. Azt kell elkerülni, hogy hirtelen és minden figyelmeztetés nélkül törjön ki önből az indulat.

Skorpió

Kedden nagy tervei vannak és a mai napot jól kihasználhatja arra is, hogy ezeket előkészítse. A helyzet kulcsa most is a pontos tervezés, különösen, ami a pénzügyeket illeti. Szerencse érheti a mai napon valamilyen formában!