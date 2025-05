„A hangom örökre velük marad!” Szívszorító örökséget hagy gyermekeire a haldokló édesapa

Hangfelvételeken rögzíti azt, ahogy meséket olvas fel egy halálosan beteg édesapa, akinek mostanra már nem sok ideje maradt hátra. Az essexi, 51 éves Lee Rawlinsonnál tavaly októberben diagnosztizáltak gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákot: a férfi korábban makkegészséges maratonfutó volt, így az alhasi fájdalmait sokáig a stressznek tudta be. Végül több vizsgálatot követően kapta meg a sokkoló diagnózist. Ekkor arra is fény derült, hogy a rák átterjedt a májára is, emiatt az orvosok nem tudták megműteni, más gyógymód pedig még nem létezik, így felkészítették arra, hogy már csak pár hónapja lehet hátra.

Lee az azóta eltelt időt azzal töltötte, hogy igyekezett annyi közös emlékeket szerezni a feleségével, Faye-jel, a tízéves lányukkal, Darcey-vel, valamint hétéves kisfiukkal, Marley-val, amennyit csak lehetett. A férfi emellett a Stories For Life és a Havens Hospices jótékonysági szervezetekkel is együtt dolgozik. A Stories for Life támogatja a hospice-t, amely speciális segítséget és gondozást nyújt a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők családjainak, lehetőséget kínálva arra, hogy üzeneteket és történeteket rögzítsenek a szeretteiknek, megőrizve a hangjukat arra az időre, amikor már nincsenek többé. Lee mostanra számos mesét vett fel, annak érdekében, hogy akkor is mosolyt tudjon majd csalni a gyermekei arcára, amikor már nem lehet velük.

Lefekvés előtt mindig mesét olvasok a gyerekeknek. Most már mindig hallani fogják ezeket a történeteket, az én a hangomon. Megnyugtató számomra az, hogy tudom, ez vigaszt jelent majd a gyermekeimnek, még akkor is, ha bizonyára lesznek ott könnyek is. A gondolat, hogy Marley tudja majd, hogy az apukája ugyan a felhők közt van, de eközben továbbra is hallhatja a hangomat – az elképesztő!

– mondta el Lee, a The Sun beszámolója szerint.