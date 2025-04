VOKS 2025: Indul a szavazás Ukrajna EU-tagságáról. Nem akarunk belerokkanni!

Április 15-étől megkezdődött a VOKS 2025 országos véleménynyilvánító szavazás, amelynek célja, hogy a magyar emberek elmondhassák véleményüket Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról, még mielőtt Brüsszel végleges döntést hozna az ügyben. Ezzel a kezdeményezéssel végre nem Brüsszel, hanem a magyarok dönthetnek egy olyan sorskérdésben, amely hosszú távon meghatározza az Európai Unió jövőjét – jelentette be Magyarország Kormánya hivatalos Facebook-oldalán.

VOKS 2025: Március elején Orbán Viktor bejelentette, hogy szavazást kezdeményez Ukrajna EU-tagságáról - Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

VOKS 2025: sorsdöntő kérdésben indul a szavazás

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az akarja elérni, hogy Ukrajna 5 éven belül az EU tagja legyen. Ez viszont számos veszélyt hordoz hazánkra nézve. A magyar kormány álláspontja egyértelmű: Ukrajna uniós csatlakozása a hatalmas gazdasági károk mellett, biztonsági és egészségügyi kockázatot okozna.

Orbán Viktor miniszterelnök a március elején tartott EU-csúcson jelentette be, hogy szavazást kezdeményez az ukrán uniós tagságról. Egy interjúban pedig elmondta, hogy Ukrajna európai uniós tagsága ma azt jelentené, hogy az európai és benne a magyar gazdaság is tönkremegy. Egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért. Most az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába? Kedves barátaim, irány a véleménynyilvánító szavazás! – fogalmazott a március 15-i ünnepi beszédében Ukrajnáról szólva a kormányfő.

A kezdeményezéssel végre nem Brüsszel, hanem a magyarok dönthetnek egy olyan sorskérdésben, amely hosszú távon meghatározza az Európai Unió jövőjét – jelentette be Magyarország Kormánya hivatalos Facebook-oldalán.

A kormány közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a VOKS 2025 nem csupán egy politikai akció, hanem egy demokratikus eszköz, amely biztosítja, hogy ne mások, ne külföldi érdekek és brüsszeli politikai lobbik határozzák meg, mit gondolnak a magyar emberek – írja a Ripost.

Ez különösen időszerű annak fényében, hogy az ellenzéki TISZA Párt egyértelműen „Brüsszel megrendelését teljesíti”, és a magyar emberek helyett „Brüsszel hangját” közvetíti.