„Négy hónapos terhes voltam, amikor nyertem a lottón, de hatalmas árat fizettem érte”

Elvitték az EuroMillions történetének eddigi legnagyobb nyereményét, 209 millió angol fontot (körülbelül 97,5 milliárd forint) a napokban Ausztriában. Ez az összeg 14 millió fonttal előzte meg a 2022-ben felállított 195 millió angol fontos rekordot. A brutális méretű nyeremény kapcsán a DailyStar felelevenítette az EuroMillions lottótársaság talán legérdekesebb történetét. Egy 4 hónapos terhes spanyol nő 2009-ben, egyedülálló anyaként megjátszotta az elhunyt nagyapja számait, majd kis híján lemaradt a giganyereményről, mert influenzával kórházba került.

A nyeremény örökre megváltoztatta egy egyedülálló kismama életét (Fotó: Pixabay/ChiniGaray – Képünk illusztráció)

2009 nem is indulhatott volna rosszabbul a 25 éves mallorcai nő számára: nem elég, hogy szakított vele a párja és terhesen magára hagyta, de élete legfontosabb személye, a nagypapája is meghalt. Utóbbi emlékének adózva döntött úgy a kismama, hogy minden hónapban megjátssza azokat a számokat, amikkel 30 éven át lottózott a nagyapja. A 4 hónapos terhes nőt azonban egy csúnya influenza ledöntötte a lábáról és kórházba került. Ott pedig kisebb gondja is nagyobb volt a lottósorsolásnál. Márpedig pont ebben az időszakban húzták ki a nagypapa számait. A kismama talán a mai napig nem tudná, hogy multimilliomos lett, ha nincs egy kedves lottóárus, aki felhívja a figyelmét. A nő ugyanis mindig ugyanabban a falusi kis lottózóban tette meg ugyanazokat a számokat, ahol a nagyapja is évtizedeken keresztül játszott, így a pult másik oldalán álló alkalmazott tisztában volt vele, hogy nála vannak a nyertes számok. Ezután hatalmas fordulat állt be a kismama életében.

A nagyapám 30 évig játszott, és soha nem nyert semmit, de biztos vagyok benne, hogy a túlvilágról köze volt ehhez. Nekem azonban egy nap alatt megváltozott tőle az egész életem. Nem akartam senkinek elmondani, hogy mekkora összeget nyertem, még az édesanyámnak és a nővéremnek sem. Fokozatosan tudatosult bennem, hogy nem maradhatok a lakóhelyemen, mert mindenki rám telepedne, ha kiderülne. Imádtam Mallorcát és ott akartam felnevelni a gyermekemet, de rájöttem, hogy ez nem működhet. A legszomorúbb döntésem így az volt, hogy elköltözök a szigetről

– kezdte beszámolóját a nő a lapnak, még 2013-ban. A sokak szemében mázlista nő annak ellenére, hogy nyugalmat és békét talált az ország egy másik pontján, bevallotta: a mai napig honvágy gyötri.

A legnagyobb ár, amit a nyereményemért fizetnem kellett az volt, hogy hátra kellett hagynom mindent, hogy megvédjem a születendő fiamat. Úgy akartam felnevelni a gyermekemet, hogy egy hétköznapi kisfiú legyen, ne pedig egy elkényeztetett, gazdag kölyök. Most már négyéves és nem is tud róla, hogy milliomosok vagyunk! Normálisan nevelem, iskolába jár, a barátai és a szomszédaink sem tudják, hogy felvet minket a pénz. Nem akarom, hogy tudja, gazdagnak született, mert azt akarom, hogy ugyanolyan legyen, mint én vagy a nagyapja volt

– tette hozzá a hölgy, aki azóta is hétköznapi munkavállaló, a nyereményéből csak egy családi házat vásárolt, és a mai napig alig költött a hatalmas pénzből, akkor is főként csak utazásokra szánt egy-egy összeget. Egyetlen szempontból fontos csak számára a nyereménye, hogy az általa nyújtott anyagi biztonság miatt rengeteg időt tud tölteni a gyermekével.

Ez az ár, amit meg kell fizetnem azért, hogy a fiam félelem nélkül nőjön fel

– zárta sorait a nő a lapnak.