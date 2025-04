„Mi lettünk az útépítések kormánya” – Orbán Viktor személyesen avatta fel az M44-es gyorsforgalmi út új szakaszát

Orbán Viktor az átadó ünnepségen azt mondta, hosszú évtizedekig mostoha része volt ez Magyarországnak, se akarat, se pénz nem volt arra, hogy bekössék az ország közlekedési és gazdasági vérkeringésébe, pedig a kommunizmus megdöntésében és Magyarország függetlenségének visszaszerzésében döntő szerepet játszó települések találhatók itt.

Az M44 gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakaszának átadása Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Elmondta, a kormány 2016 óta folyamatosan dolgozik ezen az útvonalon, 2019-ben adták át az M44-es Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszát, 2020-ban "kihúzták" az utat Békéscsabáig, 2021-ben Lakitelekkel is összekötötték, tavaly pedig Szentkirállyal, most Kecskemét volt soron.

Orbán Viktor azt mondta, még nem végeztek, mert Békéscsabáról Budapestre ugyan már közvetlen az összeköttetés, de fordítva még nem, az talán jövőre lesz kész.

Hozzátette: több mint 125 kilométer gyorsforgalmi utat építettek ki, sokat javítottak az itt élők életminőségén, ezt a vidéket ugyanis szorgalmas, boldogulni akaró, hazájukat szerető, nemzeti érzelmű emberek lakják. Ez a hely és az itt élők a bizonyíték arra, hogy "a vidéki levegő magyarrá tesz" - fogalmazott.

Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján, Nagykőrös közelében 2025. április 15-én Fotó: Koszticsák Szilárd

Az évek során mi lettünk az útépítések kormánya: 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt, az állami vagyont 15 év alatt megdupláztuk. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre

- mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: a kormány elhatározta, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton, és az elmúlt években be is kötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront és Kaposvárt. Hozzátette: az M44-es út átadásával pedig Békéscsaba is "belép ebbe a klubba".

Jelezte azt is: itt nem állnak meg, a következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályát, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.