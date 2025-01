„Nagyon büszke vagyok” – hatalmas hírnévre tett szert egy békéscsabai rendőr

Énektanár szeretett volna lenni, mégis rendőr lett az az Antóni Benjamin őrmester, aki karácsony környékén úgy döntött, dalra fakad szolgálati járművében, amit kamera rögzített. Ez a felvétel azóta napvilágot látott, s ő nagy népszerűségre tett szert. Százezrek kedvence lett. Énekhangját hallva pedig nagyon sok biztatást kapott, ne hagyjon fel az énekléssel.

Fotó: Nagy Zoltán, Rendőrség

Kiderült azonban, Antóni családjában a zene már régóta meghatározó szerepet tölt be, bátyja a mai napig abból él. Ő is tanult zongorázni, majd elsajátította a gitározás művészetét is. Néha pedig egy vendéglőben a mai napig zenél. Igazából pedig énektanárnak készült. Ehhez minden képzettsége megvolt, az élet mégis másfelé vitte azok után, hogy a rendőri hivatás is megtetszett neki.

Megtetszett a rendőri hivatás, az egyenruhájuk, és ahogy láttam őket dolgozni. Magával ragadott a gondolat, hogy én is egyenruhás legyek. Szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen, ezért 2021 áprilisában felszereltem, majd 2022 februárjában a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán járőrként kezdtem meg a szolgálatot. Ezután a Szolnoki, majd a Ceglédi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályára kerültem, ahol a mai napig járőrvezetőként dolgozok

– idézi őt a BEOL.

Hiába azonban a rendőri lét, a zene maradt ugyanúgy stresszoldásként is. Gyakran fakadt dalra házimunka közben is. Kedvence a jazz és a pop. Ha pedig munka közben hall egy jó számot a rendőrautóban, nem bírja ki, hogy ne énekeljen. Így készült el a híres karácsonyi dallamos-éneklős videója is, amelyben a White Christmast énekli.