 Ismered ezeket a lagzis hagyományokat? 

A bolond-menyasszonytánc is szerves része volt a régi idők lakodalmainak. A klasszikus menyasszonytánc után az egyik férfivendég maga is arának öltözött, majd megtáncoltatta a násznépet, akik közben hangosan kacagtak. Ezalatt kalapozás is volt, az összegyűlt pénzösszeg természetesen az ifjú páré lett.

1. Bizarr szokások a nagyvilágból Régi tradícióból ered Franciaországban a cipőből való pezsgőivás, vagyis amikor a friss házasoknak egy lábbeliből (vagy a menyasszonyé vagy egy vendégé) kell elkortyolniuk az ünnepi italt, ezzel is megerősítve szerelmüket, és jó szerencsét vonzani a közös jövőre. A gyakorlat a lakodalmakon szokásos kihívásokból és rituálékból jön, amit egyes francia vidékeken, de például Németországban ma is tartanak. 2. Nemcsak a tánc szabad Svédországban meghökkentőbb szokások élnek, hiszen itt a csók szó szerint, és mindenkivel szabad! Az itteni esküvőkön ugyanis teljesen megengedett a szájra puszi, ezért a menyasszonyt gyakorlatilag bárki megcsókolhatja az ünneplő férfiak közül, ha az újdonsült férj éppen nincs a közelben. Ez fordítva is él: amikor az ara nincs a teremben, bármelyik nő kérhet csókot. A szokás valójában egy vicces játék a svédek számára, amin mindannyian közösen nevetnek. 3. Ki látta az ifjú párt utoljára? A dél-amerikai ország, Venezuela is felkerülhet a különös esküvői szokások listájára. Főként azért, mert a tradíciók szerint akkor lesz igazán szerencsés a házasság, ha a mulatozás alatt sikerül anélkül megszöknie a férjnek és feleségnek, hogy ez bárkinek is feltűnne a násznépből. A feladat szinte lehetetlen, mégis közkedvelt hagyomány. Aki pedig rajtakapja őket menekülés közben, ő maga jár majd jól. 4. Egy hónapig kötelező a sírás Bizarr dolognak tűnhet, de Kínában kötelező sírni az esküvőt megelőző egy hónapban. A mesterséges sírásra már kislány korukban megtanítják a gyerekeket, hogy a menyegző előtti egy hónapban napi egy órán át könnyezzenek. 10 nap után az édesanya, majd még 10 nap után a nagymama és más női családtagok is csatlakoznak. Régen az eleve elrendelt házasságok ellen sírtak, ma az ártó szellemek elűzésére végzik a gyakorlatot a tujia nők. 5. Az első nagy próbatétel Skócia Fife nevű megyéjében nem mindennapi hagyomány él: a feketítés nevet viselő szokás lényege, hogy a családtagok és barátok még az esküvő előtt összekoszolják a házasulandókat sárral, liszttel, tojással, ételmaradékokkal, tollal és más színes-szagos dologgal. Ennek célja a közös mókázás, ám a rituálé jelentése sem hanyagolható el: ha mindezt kibírja a pár, akkor a házasság nehézségeivel is megbirkózik majd. 6. Tradicionális alkotások Indiában népszerű és fontos eleme az esküvő előestéjének a hennafestés, ami önmagában is egy ceremónia, amikor a leendő feleség karját, kéz- és lábfejét ékesítik a festékkel. Az első vonásokat a jövendőbeli anyós viszi fel, majd következnek a menyasszony női hozzátartozói, mivel itt az esküvő nemcsak két ember, de két család egyesülését is jelenti. A motívumok változatosak és rendkívül díszesek: virágok, geometriai formák, állatok, és a vőlegény neve is felkerülhet a bőrre.

Szöveg: Légrádi Júlia, Fanny magazin