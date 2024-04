Emlékszel még a régi lagzik hangulatára? Teszteld a memóriádat!

A Fanny magazin retró tesztje visszarepít a régi idők lagzijaiba.





1.

1961

Legyen szó vőlegényekről, tanúkról vagy násznagyokról, a férfiak öltözetéről sem hiányozhattak a virágok. Tudja, hogy hívják a képen is látható, jellegzetes kitűzőket?

A: Bokréta

B: Cicoma

C: Mandzsetta

Fotó: Fortepan





2.

1961

Manapság már ritkaságszámba mennek a hagyományos lakodalmas menetek. Fel tudja idézni, hogy a szokásrend szerint kik meneteltek a sor legelején, a kisgyerekek előtt?

A: Örömszülők

B: Tanúk

C: Zenekar

Fotó: Fortepan

3.

1973

A hetvenes évek óta csökken a Magyarországon kötött házasságok száma. Tudja, hogy 1970-től 1980-ig összesen hány házasságot jegyeztek be hazánkban?

A: 794 947

B: 517 964

C: 1 051 303

Fotó: Fortepan





4.

1969

A finom falatok mindig is fontos szerepet játszottak a lagzikon, sőt, még azok másnapján is. A legények zene kíséretében meglátogatták a vendégeket és lakmároztak. Mi volt a szokás neve?

A: Mézkínálás

B: Tyúkverő

C: Felkontyolás

Fotó: Fortepan

5.

1975

A kelengye a menyasszonyi hozomány része volt. Általában mi került ebbe?

A: Textilneműk

B: Élelmiszerek

C: Háztartási eszközök

Fotó: Fortepan

6.

1970

Rémlik önnek a köznyelvből szinte már teljesen kikopott szó, amivel egykor a jegygyűrűt illették?

A: Záloggyűrű

B: Mátkagyűrű

C: Szerelemgyűrű

Fotó: Fanny magazin





7.

1969

Néha még ma is találkozhatunk egy-egy esküvőn egy különleges tortával, amelyet a párnak kell apró darabokra törni azért, hogy minél tovább tartson a boldogság. Hogy hívják ezt?

A: Grillázstorta

B: Dobostorta

C: Lúdláb torta

Fotó: Fanny magazin





8.

1971

A felvételen Latinovits Zoltán és Császár Angela színművészek a Menyasszonyaim című hangjátékot rögzítik. Emlékszik, ki volt a való életben Latinovits menyasszonya?

A: Csongrádi Kata

B: Császár Angela

C: Ruttkai Éva

Fotó: Fortepan





9.

1972

Manapság igen divatosnak számít veterán autót választani a nagy napra. Kutasson az emlékeiben! Milyen, akkoriban is ritkaságnak számító kocsit díszítenek épp a képen?

A: Kadett

B: Vauxhall

C: Merkur

Fotó: Fortepan



10.

1979

Az utóbbi években a férfiak átlagéletkora 32-33 év között mozog az első házasságkötéskor. Mennyi volt ez 1980-ban?

A: 27,7

B: 21,8

C: 24,5

Fotó: Fortepan

A megoldásokért görgess lejjebb!



.

.

.

.

.

.

.

.





Megoldások: 1 – A; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – B; 7 – A; 8 – A; 9 – B; 10 – C