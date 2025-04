Igazi kora nyár húsvétkor: készülj fel a 26-27 fokokra!

Az előző napokhoz képest kevésbé lesz felhős a húsvétvasárnapunk, miután a többórást napsütést leginkább fályolfelhők, esetleg gomolyfelhők zavarhatják meg. Ennek köszönhetően főként délen kora nyárias idő is várható, miután ott 25-26 fokot is mérhetünk majd délután. Máshol pedig 21-22 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála a néhol megélénküli délies szél ellenére is.

Kellemes lesz a húsvétvasárnap Fotó: Köpönyeg

Így alakul a jövő hét elejének időjárása

Húsvéthétfő, ápilis 21.

Napos, fátyolfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Kissé tovább melegszik az idő: délután már 21-27 fok valószínű. Gyenge marad a légmozgás.

Kedd, április 22.

Többnyire napos időre van kilátás, azonban időnként erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főként a Dunántúlon egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A keleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb pedig 20 és 27 fok között valószínű.

Szerda, április 23.

A napsütésé lesz a főszerep, de időnként gomolyfelhők zavarhatják az eget, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet 9 és 15, a maximum 19 és 26 fok között alakul.