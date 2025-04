Manipuláció: Báránybőrbe bújt farkasok

– Először csak egy kis dolgot kérnek – folytatja a szakértő –, aztán egyre nagyobbakat és komolyabbakat, ezzel a módszerrel pedig tökéletesen be tudják hálózni a másikat, és kihasználni a gyengeségeit. Sok filmben megjelenik ez, például amikor egy bűnöző fokozatosan keríti be az elesett, szeretetéhes nőt. De megemlíthetünk olyan valóságos hétköznapi szituációkat is, amikben a családfő úgy vonja ki magát a házimunka alól, hogy elhiteti a feleségével, neki az nem megy olyan jól, mint a sokkal ügyesebb nőnek.

Gyakori kiváltó háttértényezők

A manipuláció többnyire a narcisztikus és borderline személyiségzavarral küzdőknél, illetve a passzív-agresszív személyiségeknél jelenik meg.

– A manipuláció lehet tudatos, ám a manipuláló általában tudattalanul alkalmazza ezt a megoldást, ami valójában egyfajta védelmi mechanizmus, problémamegoldó eszköz számára. Jórészt az olyan gyerekkori élmények, mint az elhanyagolás vagy bántalmazás, illetve a szülői minták és egyéb korai traumák nyomán alakul ki. Ezek a személyek azt gondolják, hogy csak manipulációval érvényesülhetnek a világban, talán mert velük is így kommunikáltak és viselkedtek a gondviselőik, ez a beépült magatartásmód vált megszokottá, kényelmessé. A manipulátorok sokszor nem látnak rá a saját viselkedésükre, nagyon alacsony önértékeléssel rendelkezhetnek, emiatt pedig falakat próbálnak maguk köré építeni, és hajthatja őket a kontroll- és hatalomvágy is – foglalja össze a pszichológus.

Mit tehetünk, ha érintettek vagyunk?

A szakember szerint fontos, hogy ha manipulátor áldozatává váltunk és ezt sikerült is felismernünk, akkor megfogalmazzuk, pontosan mi az, ami miatt rossz az illető környezetében lenni.